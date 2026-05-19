В Литве предупредили о риске провокаций со стороны РФ из-за инцидента с дронами

Литва сталкивается с риском "очень серьезных провокаций" после обвинений со стороны России в том, что эта страна предоставила свое воздушное пространство для ударов украинскими беспилотниками.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил один из ведущих помощников литовского президента Дейвидас Матулёнис, которого цитирует LRT.

Матулёнис отверг эти российские обвинения, назвав их абсурдными.

"Это чушь, и в такой ситуации возможны очень серьезные провокации в наш адрес", – сказал он.

Отказавшись раскрывать конкретные детали, он подчеркнул, что угроза выходит за пределы российской государственной пропаганды и затрагивает спецслужбы страны.

"Я не хотел бы вдаваться в подробности, поскольку это не является общедоступной информацией, но ситуация обострилась достаточно серьезно. По нашей оценке, речь шла не просто о российской пропаганде. Все исходило из гораздо более глубоких источников, то есть от соответствующих российских структур", – добавил Матулёнис.

Россия недавно обвинила страны Балтии в том, что они позволяют украинским дронам использовать свое воздушное пространство для атак на российскую инфраструктуру.

Литовские и натовские официальные лица утверждают, что любые дроны, которые попадают в регион, вероятно, сбились с курса из-за российских мер радиоэлектронной борьбы.

Напомним, вечером 17 мая в Литве нашли обломки дрона. Директор Национального центра управления кризисными ситуациями ранее сказал, что это с большой вероятностью украинский дрон.

Впоследствии стало известно, что в обнаруженном в Литве дроне была боевая часть.

Читайте также: Друзей Украины пугают дроны: как удары по балтийским портам РФ создают проблемы для Киева.