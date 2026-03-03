Греция развернет батарею Patriot на острове в Эгейском море

Греция перебросит батарею Patriot на остров Карпатос в юго-восточной части Эгейского моря во вторник в рамках усилий страны по усилению обороны от возможных воздушных атак, на следующий день после того, как беспилотники атаковали британскую авиабазу на Кипре.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Patriot будет размещен на острове в течение вторника.

Этот шаг сделан после того, как министр обороны Никос Дендиас объявил об отправке двух фрегатов и четырех истребителей F-16 на Кипр в связи с усилением обеспокоенности по поводу безопасности вокруг средиземноморского острова.

Дендиас посетит Кипр во вторник вместе с генералом Димитриосом Чуписом, главой Вооруженных сил, для встреч с президентом Никосом Христодулидесом и министром обороны Василисом Пальмасом с целью лучшей координации позиции двух союзников.

Утром 2 марта Министерство обороны Великобритании подтвердило, что авиабаза Королевских военно-воздушных сил Акротири на Кипре подверглась атаке иранского дрона.

Впоследствии в МИД Великобритании уточнили, что удар был нанесен по взлетно-посадочной полосе.

В течение дня 2 марта стало известно о второй атаке беспилотников на британскую авиабазу в Акротири.