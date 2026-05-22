МИД об идее "ассоциированного членства": нельзя подменять настоящую цель Украины

Министр иностранных дел Андрей Сибига воздержался от поддержки или категорического отрицания идеи немецкого канцлера Фридриха Мерца о новом формате отношений ЕС с Украиной, но напомнил о требовании Киева.

Об этом он заявил на онлайн-конференции для украинских журналистов в пятницу, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Андрей Сибига отметил, что предыдущее заявление Зеленского о недопустимости "символического" членства в ЕС остается официальной позицией Киева: "Президент Украины озвучил позицию относительно членства Украины, и она неизменна".

Впрочем, министр добавил, что Украина не имеет возражений относительно поиска креативных вариантов.

"Мы видим, что уже идут дискуссии, продолжается поиск модальности, как прийти к членству. Хорошо, пусть эти дискуссии имеют место, но они не могут подменить нашей стратегической позиции – а это полноценное, полноправное членство в Европейском Союзе", – подчеркнул Андрей Сибига.

Он отметил, что Украина оценивает "любые инициативы, которые возникают в тех или иных столицах" именно по этому критерию, а также добавил, что существуют также непубличные предложения. "Мы знакомы с этими мнениями, с нами советуются", – добавил он.

Ранее стало известно, что Берлин предлагает предоставить Украине спецстатус в ЕС. Словацкий премьер Роберт Фицо публично выступил против предложения Мерца об "ассоциированном членстве" в ЕС для Украины.

