В Италии задержали одного из самых разыскиваемых мафиози

В Италии правоохранители задержали Роберто Маццареллу, связанного с итальянской мафиозной группировкой "Каморра" и занимавшего четвертое место в списке самых опасных разыскиваемых лиц Министерства внутренних дел страны.

Об этом пишет Rai News, передает "Европейская правда".

Мужчину обнаружили на Амальфитанском побережье в роскошной вилле, где он скрывался под вымышленным именем.

По данным следствия, Маццарелла планировал провести там Пасху вместе с женой и двумя детьми, которые находились с ним во время задержания.

Операцию провели карабинеры следственного подразделения провинциального командования Неаполя под координацией местного управления по борьбе с мафией (DDA). К ней также были привлечены спецподразделения, в частности "Cacciatori di Calabria", подразделение Api и патрульный катер портовой администрации Салерно.

Во время обыска правоохранители изъяли три дорогих часы, около 20 тысяч евро наличными, поддельные документы, мобильные телефоны, а также рукописные записи, которые могут содержать финансовую информацию.

Как отмечается, Маццареллу подозревают в причастности к организации и совершению убийства Антонио Майоне, которое произошло 15 декабря 2000 года в Неаполе. По версии следствия, преступление было частью межклановой вендетты: жертву якобы убили из-за родственных связей с киллером, который ранее ликвидировал Сальваторе Маццареллу.

Ордер на арест подозреваемого был выдан 28 января 2025 года, однако тогда ему удалось избежать задержания. С тех пор он скрывался более года, пока его не задержали в Виетри-суль-Маре.

Расследование по делу продолжается.

В феврале прошлого года на итальянском острове Сицилия прошел масштабный рейд правоохранителей против мафиозного клана Cosa Nostra, в ходе которого задержали более 180 человек.

В начале апреля в Италии и Германии параллельно провели рейды против итальянского мафиозного клана "Ндрангета", тогда были задержаны десятки подозреваемых.

А 21 мая сообщалось, что полиция провела масштабную операцию по задержанию почти сотни подозреваемых, связанных с мафиозным кланом "Ндрангета".