Европарламент поддержал запрет "мясных" названий для вегетарианских заменителей

Большинство депутатов Европарламента поддержали проект о запрете использования названий „стейк", "колбаса" и т.д. в наименованиях вегетарианских заменителей мясных продуктов.

Об этом сообщает AFP, пишет "Европейская правда".

Евродепутаты 355 голосами против 247 поддержали предложение от правых сил о запрете называть мясными наименованиями вегетарианские заменители мясных блюд, такие как "растительный стейк", "веганский бургер/бекон" и т.д.

Даже в рядах правоцентристских сил мнения по поводу инициативы разделились.

Сторонники инициативы отстаивают ее аргументами о том, что это необходимо для "прозрачности и ясности" для потребителей. Противники настаивают, что людей "не следует принимать за дураков" и ни у кого не должно быть сомнений относительно содержания продукта, если на нем написано "вегетарианская колбаса".

Отдельные евродепутаты в рядах "Зеленых" назвали инициативу "лоббированием мясной индустрии" и "попыткой подавить инновационных конкурентов" в пищевой промышленности.

Для вступления в силу таких правил еще необходимо одобрение на уровне стран-членов.

Европарламент уже рассматривал такую инициативу в 2020 году, тогда ее отклонили.

Ранее запрет "мясных" названий для вегетарианских продуктов собрались ввести во Франции.

В то же время Суд ЕС считает, что веганские сосиски и бургеры имеют такое же право на свои названия, как и их мясные аналоги.