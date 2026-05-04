Зачем в Польше хотят изменить Конституцию и кто от этого может выиграть

3 мая Польша отметила 235-летие Конституции Речи Посполитой – одного из главных символов своей государственности. И именно в этот день президент Кароль Навроцкий запустил работу нового органа – Совета по вопросам изменения государственного устройства, задачей которого должна стать разработка проекта новой редакции основного закона.

Президент Польши хочет расширить президентские полномочия, сделав свою должность де-факто центром государственной власти.

Более того, он надеется завершить эту работу к 2030 году – то есть баллотироваться на второй президентский срок, претендуя на должность с совершенно иным уровнем полномочий.

Далее – краткое изложение статьи.

Президент Польши убежден: нынешняя редакция конституции, принятая в 1997 году, содержит нормы, ведущие к регулярным политическим кризисам. Ведь полномочия президента в Польше, хотя и ограничены, тем не менее позволяют влиять на работу правительства – что, собственно, и происходит сейчас.

"Польша сегодня находится в конституционном моменте. Я уважаю Конституцию 1997 года и благодарю ее создателей. Она была нужна, необходима. Я являюсь и буду ее защитником до самого конца – моего или ее. Но сегодня нам нужна конституция нового поколения 2030 года", – убеждает Навроцкий.

Нынешняя редакция конституции хорошо функционирует в ситуации, когда президент является политическим союзником партии власти – как это было на протяжении большей части обоих сроков Анджея Дуды.

Однако с декабря 2023 года, когда было сформировано нынешнее правительство во главе с Дональдом Туском, ситуация коренным образом изменилась. Два с половиной года Польша живет в условиях жесткого сосуществования правительства Дональда Туска и президента, представляющего противоположный политический лагерь.

Победа на президентских выборах 2025 года Кароля Навроцкого лишь обострила это противостояние. Сейчас "споры между дворцами" ведутся вокруг судебной системы, кадровых назначений, внешней политики и права вето.

Как и следовало ожидать, в правительстве критически отнеслись к этой президентской инициативе. Так, премьер-министр Туск иронично ответил, предложив президенту сначала "начать с соблюдения действующей (конституции)".

Впрочем, какой бы ни была реакция правительства, остановить работу вновь созданного Совета по вопросам изменения государственного устройства ему не удастся. А это означает, что ближе к парламентским выборам 2027 года идея обновления конституции может оказать существенное влияние на ход и результат голосования.

В состав Совета, например, вошла Юлия Пшилембская – бывшая председательница Конституционного трибунала, чей срок полномочий ассоциируется с реформами времен правления партии "Право и справедливость" и острыми спорами о независимости судебной власти.

Ее присутствие критики могут трактовать как сигнал о том, что конституционный проект будет иметь четкую политическую окраску.

А возможно ли при нынешнем политическом раскладе изменить конституцию Польши?

Ведь для одобрения изменений такого масштаба, прежде всего, необходимо конституционное большинство в Сейме. Однако на данный момент ни одна из политических сил не имеет шансов набрать такое большинство.

Однако ситуация может измениться уже в следующем году. Нынешняя правая оппозиция имеет существенные шансы победить на парламентских выборах 2027 года.

Своей инициативой Кароль Навроцкий открыл ящик Пандоры – тезис о том, что только изменение конституции может вывести страну из глубокого политического кризиса, перестал быть маргинальным.

Поэтому не исключено, что со временем эта идея начнет играть против своего создателя – и будет предложен противоположный путь выхода из кризиса, путем фактического обнуления президентских полномочий.

