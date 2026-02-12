ЕСПЧ отклонил жалобы против Украины относительно сбитого над Донбассом рейса MH17

ЕСПЧ по результатам рассмотрения отклонил группу жалоб против Украины от заявителей, которые настаивали на виновности украинских властей в том, что воздушное пространство над зоной боевых действий не было закрыто в июле 2014 года.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в опубликованном решении.

По результатам рассмотрения ЕСПЧ отклонил группу жалоб против Украины, поданных родственниками трех погибших на борту MH17.

Ссылаясь на ст. 2 ЕКПЧ, заявители настаивали, что украинские власти не приняли необходимые меры для защиты жизни их родственников, поскольку лишь частично закрыли воздушное пространство над зоной боевых действий, хотя должны были бы знать о наличии у марионеточных сил РФ типов вооружения, способных поразить самолет гражданской авиации на высоте более 10 км.

Заявители аргументировали, что Украина должна была бы знать об этом, исходя из факта продолжающегося вооруженного конфликта и зная об арсенале вооружения, которым располагает Россия.

Суд не согласился с аргументами заявителей о невозможности эффективно рассмотреть вопрос в украинских судах, из-за чего они обратились сразу в ЕСПЧ. В частности, суд отметил, что украинское законодательство предусматривает возможность обращения в украинские суды иностранных граждан, а также указал, что после Скниловской трагедии Украина обеспечила эффективное расследование событий и лица, признанные ответственными, получили приговоры.

Также суд отметил, что параллельно с расследованием сбития MH17 как акта терроризма Украина в тот же день, 17 июля, инициировала расследование по авиационной безопасности, которое затем делегировали нидерландской Dutch Safety Board.

Судьи отметили, что "не могут спекулировать", знали ли украинские органы гражданской авиации или должны были бы знать о наличии ЗРК „Бук" у вооруженных формирований "ДНР" по состоянию на 17 июля 2014 года; а также было бы неправильно спекулировать, должна ли была Украина знать, что расчет ЗРК не имел радара, чтобы разобраться, какая цель перед ними.

Также напомнили, что расследование в Гааге по MH17 установило, что ЗРК "Бук" приехал на контролируемую боевиками территорию Украины из России только поздно вечером 16 июля.

В итоге ЕСПЧ пришел к выводу, что вопрос должен был сначала рассматриваться в Украине по украинскому законодательству перед обращением в ЕСПЧ, и признал жалобу неприемлемой на основании того, что возможности в рамках судебной системы национального уровня еще не были исчерпаны.

Напомним, Окружной суд Гааги 17 ноября 2022 года заочно приговорил к пожизненному заключению Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко за их роль в сбитии малайзийского лайнера MH17 над Донбассом и поручил обеспечить их арест. Суд постановил, что они должны выплатить родственникам погибших более 16 млн евро компенсаций.

Гаагский суд также признал, что Россия контролировала "ДНР" во время сбивания лайнера MH17.

В 2025 году ICAO признала ответственность России за гибель рейса MH17.

.