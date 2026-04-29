Трамп говорит, что предложил Путину "прекращение огня" во время разговора

Американский президент Дональд Трамп поделился подробностями своего разговора с главой Кремля Владимиром Путиным.

Об этом он заявил в среду, 29 апреля, во время общения с журналистами в Овальном кабинете, пишет "Европейская правда".

По словам американского президента, разговор был "очень хорошим".

Он выразил уверенность, что решение российско-украинской войны наступит "относительно быстро".

Также он сказал, что предложил главе Кремля "кратковременное прекращение огня".

"Я предложил кратковременное прекращение огня, и я думаю, он может это сделать", – заявил он.

Кроме того, по словам Трампа, Путин во время телефонного разговора предложил ему помощь в войне с Ираном, в частности в отношении обогащенного урана.

"Он хотел бы помочь. Я сказал: прежде чем ты мне поможешь, я хочу, чтобы ты закончил свою войну. Он сказал мне, что хотел бы присоединиться к обогащению (урану, – Ред.). Он может помочь нам это получить", – добавил американский президент.

На днях Трамп заявил, что ведет "хорошие разговоры" со своим украинским визави Владимиром Зеленским и с главой Кремля.

В начале апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил готовность провести следующий раунд переговоров по завершению российско-украинской войны.

25 апреля украинский президент Владимир Зеленский во время визита в Азербайджан заявил, что Украина готова к очередному раунду мирных переговоров с РФ в трехстороннем формате и на территории Азербайджана.