Венгрия приняла закон об изъятии похищенных средств и золота Ощадбанка

Венгрия приняла закон об изъятии валюты и ценностей из инкассаторских авто Ощадбанка.

Это решение, как сообщает корреспондент "Европейской правды", принял парламент Венгрии на заседании во вторник, 10 марта.

Закон был принят 119 голосами "за", 25 "против", еще 14 воздержались. Руководитель аппарата премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, Антал Роган и министр строительства и транспорта Венгрии Янош Лазар не голосовали.

Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана тоже не было в зале.

Поэтому количество голосов за принятие закона меньше 2/3 состава, что имеет юридическое значение, в частности в контексте возможности пересмотра этой нормы в будущем.

Как известно, правительство Венгрии вечером 9 марта приняло постановление об изъятии валюты и ценностей из инкассаторских авто Ощадбанка, пытаясь создать юридическую основу для своих действий.

Правительственное решение напрямую декларирует, что оно посвящено именно эпизоду с нападением венгерской спецслужбы на украинский инкассаторский конвой.

Документ за подписью Орбана называется "О необходимых мерах в связи с необычно большим количеством наличности и золотых слитков, которые перевозились по территории Венгрии, с целью защиты национальных интересов безопасности государства".

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что такие шаги Венгрии лишь подтверждают незаконность первых действий. Также в МИД Украины вызвали венгерского посла из-за обращения с задержанными инкассаторами.

На этой неделе один из ключевых министров правительства Орбана фактически признал, что инцидент с инкассаторами является ответом на "блокирование" Украиной работы нефтепровода "Дружба".