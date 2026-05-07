Министр обороны Швеции заявил о прогрессе по поставкам Украине истребителей Gripen

Шведский министр обороны Пол Йонсон заявил, что Украина и Швеция в последние месяцы достигли "значительного прогресса" в вопросе поставки истребителей Gripen, в частности по финансированию этого соглашения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Йонсон заявил во время пресс-конференции с главой Минобороны Украины Михаилом Федоровым.

В октябре прошлого года премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил о подписании с президентом Украины Владимиром Зеленским письма о намерениях продать Украине 100-150 истребителей Gripen серии Е.

Министр обороны Швеции заявил, что переговоры по деталям этой сделки идут "хорошо".

"Наши две команды из министерств работали чрезвычайно тесно и эффективно в течение последних нескольких месяцев, и был достигнут значительный прогресс в решении таких вопросов, как обучение, производственные мощности, финансирование и т.д.", – сообщил Йонсон.

Украинский министр сообщил, что у Украины есть план финансирования, и что она может быть готова объявить о соглашении "возможно, через несколько месяцев".

Напомним, в Швеции не исключают софинансирования сделки по продаже Украине Gripen.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первые самолеты Gripen от Швеции могут поступить уже в 2026 году.

В прошлом месяце Зеленский заявил, что Украина рассчитывает на начало подготовки украинских пилотов на шведских истребителях Gripen уже в этом году.