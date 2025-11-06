В Швеции не исключают софинансирование соглашения о продаже Украине Gripen

Шведская сторона может профинансировать часть соглашения с Украиной о продаже десятков истребителей Gripen, о котором стороны договорились в октябре.

Как пишет "Европейская правда", об этом в интервью Reuters сообщил министр обороны Швеции Пол Йонсон.

По словам Йонсона, Украина и Швеция ведут переговоры по соглашению о Gripen и имеют определенный прогресс. Он добавил, что основная часть финансирования ляжет на Украину, но есть и другие пути.

"Мы можем рассмотреть экспортные кредиты, замороженные российские активы и нашу программу помощи Украине, которая составляет 40 миллиардов крон в следующем году и 40 миллиардов в 2027 году", – сказал он.

Министр добавил, что Швеция представила соглашение о Gripen "коалиции решительных", и некоторые из ее участников могут потенциально присоединиться к его финансированию.

"Возможно, страны, которые имеют подкомпоненты в Gripen, будут иметь дополнительные стимулы для финансирования соглашения", – сказал Йонсон.

В октябре премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил о подписании с президентом Украины Владимиром Зеленским письма о намерениях продать Украине 100-150 истребителей Gripen серии Е.

Кристерссон допустил первые поставки новейших Gripen в Украину в течение следующих 3 лет.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первые самолеты – очевидно, более старых моделей – могут поступить уже в 2026 году.