Пророссийский экс-президент Болгарии получил мандат на формирование правительства
Президент Болгарии Илиана Йотова вручила лидеру партии, победившей на парламентских выборах, "Прогрессивная Болгария" Румену Радеву мандат на формирование нового правительства.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает агентство БТА.
5 мая Йотова провела консультации с представителями парламентских групп в новоизбранном парламенте – Народном собрании, прежде чем поручить формирование очередного кабинета министров.
"Прогрессивная Болгария", которая получила убедительное большинство в 44,59% голосов на парламентских выборах 19 апреля, выдвинула своего лидера Румена Радева на должность премьер-министра.
Радев занимал пост президента Болгарии с 2017 по 2026 год. Во время своего президентства он неоднократно высказывал пророссийские заявления, в частности называл оккупированный Крым российским. Его политсила "Прогрессивная Болгария" будет иметь единоличное большинство в новоизбранном парламенте.
Выборы 19 апреля стали восьмыми парламентскими выборами в Болгарии, прошедшими за последние пять лет.
