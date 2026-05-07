СМИ узнали, через какие страны Фицо будет добираться в Москву

Премьер-министр Словакии и его делегация будут добираться в Москву более длинным маршрутом – через Чехию, Германию, Швецию и Финляндию.

Эту информацию порталу Marker подтвердил источник в МИД Словакии, сообщает "Европейская правда".

Такой длинный маршрут является вынужденным, поскольку Эстония официально, а также страны Балтии и Польша не позволили пролет над своей территорией.

По информации Marker, представители Чешской Республики, Германии и двух скандинавских государств – Швеции и Финляндии – не имели никаких возражений относительно пролета словацкого самолета через их воздушное пространство в Москву.

Роберт Фицо посетит Москву 9 мая и встретится с российским правителем Владимиром Путиным, но в то же время не будет участвовать в военном параде.

Фицо недавно заявил, что несмотря на разногласия в некоторых вопросах он и президент Украины Владимир Зеленский заинтересованы в дружеских отношениях между странами.