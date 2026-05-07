Что Киев уже сделал для венгерского меньшинства и чего ожидает от правительства Мадяра

Победу Петера Мадяра и партии "Тиса" на парламентских выборах в Венгрии следует воспринимать с осторожным оптимизмом.

Ключевым условием в отношениях с Украиной он считает урегулирование вопроса прав венгерского меньшинства, хотя Киев за последние годы сделал для этого больше, чем когда-либо ранее.

Подробнее – в колонке народного депутата Украины Юлии Гришиной, которая является сопредседателем депутатской группы Верховной Рады Украины по межпарламентским связям с Венгрией, Права венгров Закарпатья: что уже сделала Украина и чего ждет от Венгрии.

Автор колонки напоминает, что очередное ухудшение отношений с Венгрией произошло в 2020 году, когда Законом "О полном общем среднем образовании" Украина детализировала модель подхода к языкам обучения – с увеличением доли обучения на украинском языке.

"Для венгерской общины Закарпатья это стало действительно болезненным вопросом, который значительно ухудшил отношения между нашими государствами. Именно с тех пор межпарламентский диалог фактически остановился, а украинско-венгерские отношения вступили в период затяжного кризиса", – пишет народный депутат.

Вместе с тем она отмечает, что за последнее время Украина выполнила большую часть своей работы в отношениях с Венгрией, а далее она упоминает о конкретных решениях.

13 декабря 2022 года был принят Закон "О национальных меньшинствах (сообществах) Украины" – первый системный закон в этой сфере за годы независимости.

А в декабре 2023 года – законопроект №3504-IX. И именно он стал переломным.

Именно этот закон вернул право европейских нацменьшинств обучаться на родном языке, закрепил использование языка национального меньшинства в образовательном процессе наряду с государственным, расширил права в СМИ, рекламе, общественной жизни и местном самоуправлении.

"Фактически была восстановлена модель, которая существовала до 2017 года. Именно та, на которой настаивала венгерская сторона и которая соответствовала рекомендации Венецианской комиссии Совета Европы – и в то же время евроинтеграционным требованиям Европейской комиссии", – отмечает Юлия Гришина.

За этот закон проголосовали 317 народных депутатов, что свидетельствует не о ситуативности решения, а о прагматичной и консолидированной позиции парламента.

Кроме того, после изменений 2023 года появилась возможность обучаться на венгерском языке в системе высшего образования в Украине. И сразу после этого был добавлен Национальный мультипредметный тест (НМТ) на венгерском языке.

"Это показывает, что Украина не просто декларирует обеспечение прав – она приводит в соответствие с этой логикой всю систему", – подчеркивает народный депутат.

Она также напоминает, что в первом квартале 2024 года началась работа над 11 пунктами, сформулированными венгерской стороной.

Речь идет о комплексе вопросов – прежде всего в сфере образования и языковой политики: от языка обучения в школах и возможности использования венгерского языка в образовательном процессе до вопросов применения языка в публичной жизни, деятельности органов власти и отдельных аспектов политического представительства.

"На сегодняшний день часть вопросов уже решена или по ним найдены реальные компромиссные решения. В частности, по вопросам НМТ, использования венгерского языка в образовательном процессе, соблюдения гуманитарных и культурных прав и отдельных аспектов публичной жизни. И Украина готова и дальше продолжать диалог ради восстановления конструктивных партнерских отношений между нашими странами", – сообщает автор колонки.

Гришина подчеркивает, что хотя защита прав национальных меньшинств – это базовый европейский принцип, таким же принципом является существование и защита украинского государственного языка.

По её словам, речь идёт не о выборе между украинским и венгерским языками, а об обеспечении нормальной и традиционной для большинства европейских стран модели: родной язык – как право, государственный язык – как возможность.

"Мы изменили законодательство. Восстановили языковые права. Провели переговоры и открыли диалог. И сделали это не формально, а конкретно и эффективно… Вопрос уже не в Украине. Вопрос – в общей готовности сделать следующий шаг. И именно сейчас – тот момент, когда его нужно делать", – задается вопросом нардеп.

