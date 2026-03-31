Воздушное пространство Молдовы нарушил "Шахед"

Служба воздушных операций Национальной армии Молдовы обнаружила дрон типа "Шахед", нарушивший воздушное пространство страны.

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале правительства Prima Sursa, передает "Европейская правда".

Как отмечается, Служба воздушных операций Национальной армии Молдовы обнаружила в 21:29 нарушение воздушного пространства Молдовы беспилотным летательным аппаратом типа "Шахед".

По данным систем воздушного наблюдения, дрон пересек государственную границу страны со стороны населенного пункта Комаровка Одесской области в направлении молдавского села Шипка.

Как отмечается, БПЛА отслеживался на территории Молдовы – его фиксировали над несколькими населенными пунктами, включая Дубоссары и Оргеев.

В связи с этим орган гражданской авиации временно ограничил воздушное пространство на севере страны на 15 минут.

Дрон исчез с радаров вблизи села Клишова Оргеевского района.

Вечером 30 марта Национальные вооруженные силы Латвии обнаружили вблизи границы с Россией неизвестный беспилотник.

Напомним, во время серии ударов Украины по российским портам вокруг Петербурга на прошлой неделе несколько беспилотников "заблудились" на территории стран Балтии, два разбились в Латвии и Эстонии. До этого дрон разбился в Литве.

29 марта беспилотники, по крайней мере один из которых был украинским, нарушили воздушное пространство на юго-востоке Финляндии. В МИД заявили, что принесли извинения финской стороне за инцидент.