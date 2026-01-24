Бывший канцлер Германии Герхард Шредер выступил за возобновление энергетического сотрудничества с РФ и призвал не демонизировать Россию, несмотря на ее агрессию против Украины.

Об этом он написал в колонке для Berliner Zeitung, сообщает "Европейская правда".

Шредер, которого традиционно считают другом Владимира Путина, заявил, что Европа сегодня слишком много говорит о военных возможностях, тогда как ей нужна "способность к миру". Он отметил, что продолжает настаивать на правильности своей политики в отношении импорта российских энергоносителей.

"Я, как и раньше, считаю правильным то, что я продвигал во время своего пребывания на посту федерального канцлера: как показала практика, безопасные и надежные поставки недорогой энергии из России – не в последнюю очередь в сочетании с моим предложением сделать разведку и поставки газа более экологичными с помощью современной и эффективной немецкой технологии. Дискредитировать это просто бессмысленно", – написал Шредер.

Он признал, что война России против Украины является нарушением международного права и прав человека, однако подчеркнул необходимость дипломатического урегулирования, чтобы "сломать динамику эскалации".

Отдельное внимание он уделил отношению к России, выступив против ее восприятия как извечного врага.

"Я также против демонизации России как вечного врага. Россия – это не страна варваров, а страна с большой культурой и разнообразными историческими связями с Германией. "Немецкий позор" заключается в том, что эта страна была жестоко захвачена немецкими солдатами во время двух мировых войн. Поэтому мы имеем особую обязанность прилагать усилия для достижения мира с Россией и Украиной", – написал бывший канцлер Германии.

Герхард Шредер был канцлером с 1998 по 2005 год и лидером партии СДПГ с 1999 по 2004 год. После того, как его сместили с поста главы правительства, он много лет работал в российских энергетических компаниях и до сих пор считается другом Путина.

Среди прочего, Шредер встречался с Путиным в Москве через несколько недель после начала полномасштабной войны, а затем еще раз в июле 2022 года. Россия была заинтересована в прекращении войны, уверял он после каждой этой встречи.

На этом фоне в СДПГ несколько раз поднимали вопрос об исключении Шредера, но безуспешно.

Сообщалось, что Шредера не пригласили на празднование 160-летия СДПГ, в частности, из-за его визита в российское посольство на празднование 9 мая.