Каллас прокомментировала сообщения о подготовке ЕС к переговорам с Путиным

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас прокомментировала сообщение издания Financial Times о том, что ЕС готовится к переговорам с Владимиром Путиным по войне в Украине.

Как пишет "Европейская правда", об этом Каллас сказала 8 мая в Кишиневе, отвечая на вопросы журналистов.

Каллас отметила, что мирные переговоры, которые продолжаются в настоящее время, на самом деле ни к чему не приводят, и добавила, что на этом переговорном треке все требования выдвигаются к украинской стороне, а к российской – никаких.

Она также отметила, что прежде чем разговаривать с россиянами, странам ЕС нужно договориться, о чем именно они хотят с ними говорить.

"И именно поэтому я уже несколько месяцев назад предложила министрам иностранных дел перечень вещей, которые мы хотим видеть также и от российской стороны. Ведь есть также запросы к Европе, если, например, вспомнить об отмене санкций", – сказала Каллас.

Она добавила, что уже в конце мая этот вопрос обсудят министры иностранных дел ЕС.

"Что касается Молдовы, я считаю, что вывод российских войск из Приднестровья также должен быть одним из требований ЕС", – добавила Каллас.

Издание FT сообщило, что лидеры ЕС готовятся к потенциальным переговорам с Путиным, поскольку европейские столицы все больше разочаровываются переговорами по прекращению войны в Украине, которые возглавляет президент США Дональд Трамп.

Ранее Каллас заявила, что европейские страны не должны умолять Россию о переговорах по завершению войны, а вместо этого поставить ее в такое положение, чтобы Москва перешла к реальному диалогу.