В Германии предлагают закрепить в конституции права ЛГБТ

В немецкой Социал-демократической партии (СДПГ) призвали четко закрепить в конституции запрет на дискриминацию по признаку сексуальной идентичности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.

Сопредседатели СДПГ Бербель Бас и Ларс Клингбайль, а также генеральный секретарь Тим Клюсендорф заявили, что "решительно вернут" предложенную поправку "в политическую повестку дня".

"Мы хотим еще больше усилить политическую защиту представителей ЛГБТ-сообщества", – отметили они.

СДПГ, младший партнер в коалиционном правительстве канцлера Фридриха Мерца, ранее уже призывала внести поправки в статью 3 Основного закона Германии, чтобы включить сексуальную идентичность в перечень оснований, по которым запрещена дискриминация.

Луиджи Пантисано, сопредседатель оппозиционной партии "Левые", выдвинул аналогичное требование, заявив, что его партия готова обеспечить голоса, необходимые для достижения двух третей большинства в парламенте.

Для внесения поправок в конституцию Германии требуется две трети голосов как в Бундестаге (нижней палате парламента), так и в Бундесрате, представляющем 16 федеральных земель страны. Правительственная коалиция самостоятельно не располагает таким большинством.

Лидеры СДПГ также пообещали противостоять сокращению финансирования программ поддержки ЛГБТ-сообщества, отметив, что центры консультирования и поддержки обеспечивают необходимую защиту.

Это заявление прозвучало на фоне смертельного наезда автомобиля на ЛГБТ-прайд в Берлине, произошедшего 25 июля. В результате инцидента один человек погиб, 16 получили травмы.

Нападавший, уроженец Ливана, но родившийся и выросший в Германии, был застрелен во время задержания.

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявил, что следователи классифицируют инцидент как исламистский теракт.

В связи с событиями задержали еще одного подозреваемого, но впоследствии отпустили.