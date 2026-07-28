В Германии предлагают закрепить в конституции права ЛГБТ
В немецкой Социал-демократической партии (СДПГ) призвали четко закрепить в конституции запрет на дискриминацию по признаку сексуальной идентичности.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.
Сопредседатели СДПГ Бербель Бас и Ларс Клингбайль, а также генеральный секретарь Тим Клюсендорф заявили, что "решительно вернут" предложенную поправку "в политическую повестку дня".
"Мы хотим еще больше усилить политическую защиту представителей ЛГБТ-сообщества", – отметили они.
СДПГ, младший партнер в коалиционном правительстве канцлера Фридриха Мерца, ранее уже призывала внести поправки в статью 3 Основного закона Германии, чтобы включить сексуальную идентичность в перечень оснований, по которым запрещена дискриминация.
Луиджи Пантисано, сопредседатель оппозиционной партии "Левые", выдвинул аналогичное требование, заявив, что его партия готова обеспечить голоса, необходимые для достижения двух третей большинства в парламенте.
Для внесения поправок в конституцию Германии требуется две трети голосов как в Бундестаге (нижней палате парламента), так и в Бундесрате, представляющем 16 федеральных земель страны. Правительственная коалиция самостоятельно не располагает таким большинством.
Лидеры СДПГ также пообещали противостоять сокращению финансирования программ поддержки ЛГБТ-сообщества, отметив, что центры консультирования и поддержки обеспечивают необходимую защиту.
Это заявление прозвучало на фоне смертельного наезда автомобиля на ЛГБТ-прайд в Берлине, произошедшего 25 июля. В результате инцидента один человек погиб, 16 получили травмы.
Нападавший, уроженец Ливана, но родившийся и выросший в Германии, был застрелен во время задержания.
Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявил, что следователи классифицируют инцидент как исламистский теракт.
В связи с событиями задержали еще одного подозреваемого, но впоследствии отпустили.