Экс-министр юстиции Польши раскритиковал запрос о его экстрадиции из США

Экс-министр юстиции и бывший генеральный прокурор Польши Збигнев Зёбро отреагировал на обращение Варшавы к США по поводу его экстрадиции.

Об этом он написал в социальной сети X, передает "Европейская правда".

В понедельник, 27 июля, СМИ сообщили, что Польша подала запрос на экстрадицию Зёбро из США.

После этого Зёбро опубликовал обширное заявление, в котором выразил глубокое уважение к американской демократии и независимости ее институтов. Он заверил, что готов к "тщательному, честному и беспристрастному рассмотрению" как самих обвинений, так и политического контекста всего судебного процесса.

"С самого начала я решил, что не буду подчиняться беззаконию этой администрации. Я не буду пассивно легитимизировать действия, которые являются актами политической мести, а не подлинным правосудием. Поэтому активное сопротивление таким практикам – это не уклонение от ответственности. Напротив, это защита фундаментальных принципов демократического государства, руководствующегося верховенством права", – заявил он.

Экс-министр юстиции Польши также не сдерживал своей критики в адрес действующей власти страны. В частности, он обвинил премьер-министра Дональда Туска, бывшего министра юстиции Адама Боднара и нынешнего главу министерства Вальдемара Журека в политической охоте и инструментальном использовании системы правосудия для борьбы с политическими оппонентами.

"У меня нет никаких сомнений, что действия Дональда Туска имеют также личную составляющую. Будучи генеральным прокурором, я руководил расследованиями в отношении лиц из его ближайшего политического окружения, в частности тех, кого подозревали в совершении тяжких уголовных преступлений (...) Сегодня у меня есть основания сделать вывод, что действия, направленные против меня, являются частью более широкого плана, направленного не только против меня, но и против крупнейшей оппозиционной партии и всех тех, кто выступает против нынешнего правительства", – добавил он.

Напомним, что осенью экс-министр получил политическое убежище в Венгрии при правительстве Виктора Орбана – однако после смены власти в Будапеште его политическая защита оказалась под вопросом.

В апреле 2026 года группа депутатов Сейма Польши из правящей коалиции выступила с инициативой привлечения Зёбро к ответственности через механизм спецсуда для высокопоставленных чиновников.

Также отметим, что параллельно с тем, как экс-министр юстиции Польши уехал в США, 10 мая его заместитель Марчин Романовский, которого Польша объявила в розыск, "исчез" из квартиры в Будапеште, где проживал со времени выезда в Венгрию.