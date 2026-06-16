Зеленский: страны G7 помогут пережить зиму, если война продолжится

Президент Владимир Зеленский заявил, что страны "Группы семи" помогут Украине пережить следующую зиму, если война с Россией продолжится.

Как сообщает "Европейская правда", об этом президент сказал в аудиокомментарии журналистам во вторник.

Президент рассказал об основных темах, которые обсуждались в рамках саммита G7 на сессии, посвященной российско-украинской войне. Зеленский присоединился к этой панели. По его словам, на встрече речь шла об энергетическом пакете в преддверии зимы.

"Мы говорили об энергетическом пакете, и здесь президент Франции поднимал этот вопрос. Мы все понимаем, и Урсула (фон дер Ляйен), и Антониу (Кошта) – нужны дополнительные средства, чтобы физически закрыть наши объекты. (Нужна) ПВО, об этом я сказал. Дизель, газ, бензин – то, что нам нужно на зиму, если до этого не закончится война и будет дефицит. Все партнеры будут поддерживать", – сказал Зеленский.

Он отметил, что подробно рассказал партнерам о зимнем пакете, в котором нуждается Украина.

"Все страны сказали: будут нас поддерживать. И Япония, и Германия, и все остальные участники, которые были сегодня на саммите", – отметил президент.

Также, по словам Зеленского, отдельно Франция сказала, что понимает все опасные удары РФ дронами и восстановит поврежденный саркофаг в Чернобыле.

Зеленский также рассказал, что во время общения с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита G7 обсудил получение лицензии на производство антибаллистических систем и ракет.

В соцсетях Зеленский поделился фотографиями встречи с Трампом.