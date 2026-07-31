В Греции сильные ветра создают новые очаги лесных пожаров в разных частях страны

В пятницу греческие пожарные продолжают бороться с лесными пожарами в разных регионах страны, в то время как власти предупредили об очень высоком уровне пожарной опасности на большей части территории.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Самый серьезный очаг возгорания остается в районе Агия Параскеви в южной части острова Крит, где штормовой ветер мешает тушению.

Наземные бригады работали всю ночь, а с первыми лучами солнца к операциям вернулась пожарная авиация. Власти заявили, что защита близлежащих населенных пунктов остается приоритетом, поскольку переменчивый ветер постоянно создает новые фронты огня.

Новые лесные пожары также вспыхнули в Ахайе на северо-западе Пелопоннеса и на западе Греции. Власти разослали срочное оповещение через систему 112 на мобильные телефоны жителей пострадавшего района в Ахайе, а для тушения обоих очагов пожарные выдвинулись при поддержке авиации.

Официальные лица отметили, что погодные условия по-прежнему способствуют быстрому распространению огня.

В других местах ситуация улучшилась: после нескольких часов тушения на островах Эгейского моря Андрос и Калимнос пожар удалось локализовать. Однако бригады остаются в режиме повышенной готовности из-за риска повторных вспышек.

На острове Парос пожарные продолжают ликвидировать единичные очаги возгорания, поскольку сильный ветер время от времени возобновляет небольшие возгорания.

Между тем Служба гражданской защиты Греции предупредила, что в пятницу в Аттике – регионе, где расположены Афины, – и в нескольких других частях страны сохраняется очень высокий уровень пожарной опасности.

Власти призвали жителей воздерживаться от действий, которые могут привести к пожару, и следовать инструкциям на случай чрезвычайных ситуаций.

Ранее сообщалось, что из-за сильного ветра пожары на Крите угрожают населенным пунктам и туристическим курортам.

Двое спасателей погибли, оказавшись в ловушке в своём автомобиле во время пожара на Крите.