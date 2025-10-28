У Орбана мечтают создать антиукраинский союз в ЕС вместе со Словакией и Чехией

Венгрия стремится объединить усилия с Чехией и Словакией, чтобы сформировать внутри ЕС антиукраинский альянс.

Об этом в комментарии Politico рассказал политический директор премьера Венгрии Балаж Орбан, сообщает "Европейская правда".

Венгерский премьер Виктор Орбан стремится объединиться с Андреем Бабишем, чья популистская партия ANO одержала победу на парламентских выборах в Чехии, а также со словацким премьер-министром Робертом Фицо.

Балаж Орбан рассказал, что по замыслу эти трое должны согласовывать позиции перед встречами лидеров ЕС, включая проведение предварительных совещаний перед саммитом.

Как отмечается в публикации, хотя до создания прочного политического союза еще далеко, его образование может значительно помешать усилиям ЕС по финансовой и военной поддержке Украины.

"Я думаю, что это произойдет – и будет все более и более заметным", – сказал Балаж Орбан, когда его спросили о возможности создания антиукраинского альянса в ЕС.

В этом контексте он упомянул о группе "Вышеградская четверка", в которую входят Венгрия, Чехия, Словакия и Польша, и которая противостояла миграционной политике ЕС.

"Это очень хорошо сработало во время миграционного кризиса. Именно так мы смогли оказать сопротивление", – сказал Орбан.

В то же время издание напоминает, что действующий премьер Польши Дональд Туск является сторонником Украины, поэтому вряд ли присоединится к антиукраинским образованиям.

Однако Фицо и Бабиш поддержали точку зрения венгерского лидера по Украине, призывая к диалогу с Москвой, а не к экономическому давлению.

Бабиш подвергся критике за свое публичное скептическое отношение к дальнейшей европейской помощи Киеву, а нынешний министр иностранных дел Чехии Ян Липавский предупредил в интервью Politico, что Бабиш будет действовать как "марионетка" Орбана за столом Европейского совета.

Однако формирование каких-либо союзов. Хотя Фицо был переизбран премьер-министром Словакии в 2023 году, он не пошел на официальный союз с венгерским лидером в конкретных сферах политики. К тому же Бабиш еще не сформировал правительство.

Недавно Виктор Орбан объявил, что начинает сбор подписей среди венгров против "военного плана Брюсселя" по поддержке Украины в войне.

Напомним, в следующем году в Венгрии пройдут парламентские выборы, в преддверии которых венгерские власти развернули откровенную антиукраинскую и антиевропейскую кампанию.

В частности, Орбан заявлял, что украинская разведка "не просто следит за Венгрией, а проникла в страну через проукраинскую, по его словам, партию „Тиса".

В МИД Украины в ответ заявили, что обвинения со стороны Венгрии в адрес Украины "стали постоянными, а их абсурдность только растет".