Президент Польши отменил встречу с Орбаном после его визита к Путину

Президент Польши Кароль Навроцкий решил отменить свою встречу с венгерским премьером Виктором Орбаном в связи с визитом последнего к главе Кремля Владимиру Путину.

Об этом сообщил в воскресенье утром в соцсети Х глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач, пишет "Европейская правда".

Пшидач отметил, что президент Навроцкий последовательно выступает за поиск реальных путей прекращения войны в Украине, спровоцированной Россией.

"Ссылаясь в своей политике на наследие президента Леха Качиньского, который подчеркивал, что безопасность Европы зависит от солидарных действий, также в сфере энергетики, в связи с визитом премьер-министра Виктора Орбана в Москву и его контекстом, президент Навроцкий решил ограничить программу своего визита в Венгрию исключительно саммитом президентов Вышеградской группы в Эстергоме", – написал Пшидач.

Он добавил, что на встрече вместе с президентами Чехии, Словакии и Венгрии Навроцкий будет обсуждать вопросы безопасности и сотрудничества в регионе Центральной Европы.

В среду, 3 декабря, Кароль Навроцкий отправится с двухдневным визитом в Венгрию, где примет участие в саммите лидеров стран Вышеградской группы. В четверг польский президент в сопровождении супруги должен был совершить официальный визит в Будапешт и провести встречи, среди прочих, с премьер-министром Виктором Орбаном.

Еще до того, как Пшидач объявил, что Навроцкий не встретится с премьер-министром Венгрии, глава польского правительства Дональд Туск прокомментировал запланированную встречу политиков. "Орбан посещает Путина, Навроцкий посещает Орбана. Хаос в переговорах по плану Уиткоффа и политический кризис в Киеве. Фатальное сочетание", – подчеркнул Туск.

Пресс-секретарь Навроцкого в начале сентября анонсировал, что встреча президента Польши и Виктора Орбана состоится в ближайшее время.

В пятницу в Москве во время встречи с главой Кремля Путиным Орбан выступил за скорейшее окончание войны в Украине. В то же время он дал понять, что надеется на выгодные и стабильные поставки нефти и газа.

Кроме того, Орбан заявил, что буферный статус Украины обеспечит мир в послевоенное время.