Президент Венгрии подписал закон, который не позволит Орбану вернуться на должность

Президент Венгрии Тамаш Шуйок в пятницу одобрил поправку к конституции, запрещающую Виктору Орбану вернуться на должность премьер-министра.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Шуйок сообщил на своей странице в Facebook.

Эта поправка ограничивает возможный срок пребывания в должности премьер-министра восемью годами – в том числе с перерывами. Она будет распространяться на всех лиц, занимавших пост премьер-министра с 2 мая 1990 года – а значит, и на экс-премьера Виктора Орбана, закрывая ему потенциальный путь к возвращению в кресло главы правительства после 16 лет у власти.

Венгерский парламент в понедельник подавляющим большинством голосов одобрил эту поправку, направив её на подпись президенту.

В своём решении Шуйок отметил, что этот закон является "практически уникальным как в Европе, так и во всём мире"

"Президент республики, в соответствии со своими обязанностями, предусмотренными Основным законом, подписал поправку к Основному закону и распорядился опубликовать её в "Венгерском вестнике", – говорится в сообщении на странице президента в Facebook.

Стоит отметить, что Петер Мадьяр прилагает усилия, чтобы отстранить президента Шуйока от должности, обвиняя его в том, что он является "марионеткой" режима Виктора Орбана.

Однако Шуйок отклонил требование Мадьяра о своей отставке, что, по словам президента, привело к "конституционному кризису".

1 июня Мадьяр объявил о запланированных шагах, которые помогли бы отстранить Шуйока от должности.