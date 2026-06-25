Армения рассчитывает полностью открыть границы с Турцией до 2030 года

Армения намерена до 2030 года полностью открыть границы и восстановить транспортное сообщение с Турцией и Азербайджаном.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил заместитель министра иностранных дел Армении Ваган Костанян на церемонии запуска на высоком уровне платформы "Повестка дня по транспортной связности" в Брюсселе, его цитирует Hürriyet Daily News.

Во вторник Европейский Союз запустил в Брюсселе новую платформу "Повестка дня в сфере транспортной связности", направленную на ускорение реализации проектов в сфере транспорта, энергетики и цифровой инфраструктуры вдоль Среднего коридора (Транскаспийский международный транспортный маршрут, ТМТМ).

"Наша цель – до 2030 года обеспечить открытые транспортные связи и открытые границы с двумя нашими соседями, с которыми, к сожалению, границы до сих пор остаются закрытыми, – Турцией и Азербайджаном", – отметил Костанян.

По его словам, прогресс в реализации региональных транспортных проектов может позволить ввести в эксплуатацию некоторые маршруты раньше запланированного срока.

Он сослался на недавние сигналы, свидетельствующие о том, что транзит армянских грузов через территорию Турции может быть разрешен.

Заместитель министра заявил, что такое развитие событий может способствовать уменьшению географической изоляции Армении, добавив, что Армения и Турция завершили бюрократическую подготовительную работу, которая проложит путь для прямой двусторонней торговли.

Стороны сняли определенные ограничения, которые мешали им указывать друг друга в качестве конечных пунктов назначения при грузовых перевозках.

Сухопутная граница между Турцией и Арменией остается закрытой с тех пор, как Анкара в 1993 году во время Первой карабахской войны в поддержку Азербайджана закрыла пограничные пункты пропуска.

Процесс нормализации отношений ускорился с начала 2026 года после того, как в августе 2025 года при посредничестве президента США Дональда Трампа премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев парафировали проект мирного соглашения.

Напомним, в начале сентября 2025 года самолет премьер-министра Армении Никола Пашиняна впервые за 30 лет использовал воздушное пространство Азербайджана.

Впоследствии представители Армении и Турции провели встречу на армянской территории по нормализации отношений.

В декабре Турция и Армения достигли соглашения об упрощении визовых процедур для владельцев дипломатических, служебных и специальных паспортов.