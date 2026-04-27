В Германии эвакуировали 800 человек из-за бомбы времен Второй мировой войны

Жителей немецкой деревни Прюм в земле Рейнланд-Пфальц пришлось эвакуировать после обнаружения 250-килограммовой бомбы времен Второй мировой войны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

В воскресенье около 800 человек были вынуждены временно покинуть свои дома, пока специалисты обезвреживали бомбу. Боеприпас обнаружили во время проведения строительных работ.

Представители властей заявили, что бомба не представляла непосредственной угрозы и что ее удалось обезвредить в течение нескольких часов.

В воскресенье состоялось еще несколько операций по обезвреживанию боеприпасов в Гамельне и Бремене.

Недавно недалеко от Варшавы во время строительных работ нашли около сотни старых снарядов.

В Латвии во время ремонта дороги обнаружили авиабомбу времен Второй мировой войны.

В центре немецкого Дрездена в начале марта объявили о масштабной эвакуации из-за обнаружения на месте бывшего моста Кароли очередной неразорвавшейся авиабомбы.