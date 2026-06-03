Расследование: рейд против инкассаторов украинского Ощадбанка заказал Орбан

Венгерские журналисты-расследователи выяснили, что захват украинских инкассаторов и средств Ощадбанка 5 марта вблизи Будапешта был операцией, которую приказал провести тогдашний премьер Виктор Орбан, даже указав дату её проведения.

Об этом говорится в расследовании Telex, передает "Европейская правда".

Журналисты выяснили, что рейд против украинского Ощадбанка не имел никаких юридических оснований, а был исключительно политическим просчетом, спланированным заранее.

"Правительство, а именно Виктор Орбан, решило, что 5 марта нужно провести рейд на украинский "золотой конвой", хотя с профессиональной точки зрения для этого не было никаких оснований – выяснилось из тех кулуарных разговоров, которые Telex провел в течение последних недель с источниками, осведомленными о деле или причастными к нему", – говорится в публикации.

Несколько источников сообщили журналистам, что в начале марта от венгерского правительства поступило указание относительно даты проведения рейда. Эту последнюю информацию подтвердило и правительственное Управление по защите Конституции.

"В начале марта от Государственного секретариата по надзору за службами гражданской национальной безопасности при Кабинете премьер-министра поступило решение, согласно которому рейд на автомобили, перевозящие деньги, должен состояться 5 марта", – говорится в комментарии ведомства изданию Telex.

Также известно, что Государственный секретариат выполнял указания Орбана, которого в день нападения на конвой постоянно информировали о развитии событий.

Несколько независимых друг от друга источников подтвердили расследователям, что операцию против "золотого конвоя" в правительстве заказал премьер, и именно он настаивал на проведении операции.

По данным источников Telex, глава правительства Венгрии решил пойти на этот шаг в ответ на "перекрытие" Украиной нефтепровода "Дружба", поврежденного российскими ударами.

Кроме того, правительство хотело использовать эту историю, чтобы перевести внимание на другую тему – якобы деньги, которые перевозили украинцы, имели сомнительное происхождение и из них финансируются оппозиционные силы. Медиаимперия партии "Фидес" подкрепила этот скандал изображениями, сгенерированными искусственным интеллектом, представляя украинских инкассаторов как задержанных преступников.

Орбан был убежден, что украинцы не разрешают транзит российской нефти в Венгрию по политическим причинам, а не потому, что они не могут отремонтировать поврежденный трубопровод. Поэтому венгерский премьер-министр хотел ответить Киеву силой. 5 марта на открытии Венгерской торгово-промышленной палаты (MKIK) Орбан объявил, что его правительство заставит Украину и ЕС возобновить транспортировку нефти по трубопроводу "Дружба".

"Мы победим, и мы победим силой, никаких компромиссов не будет, мы прорвем нефтяную блокаду. Мы заставим украинцев возобновить поставки нефти. Откройте нефтепровод "Дружба" безоговорочно и в ближайшее время", – заявил он в тот момент, когда операция против Ощадбанка уже приближалась к реализации.

Напомним, 5 марта конвой украинских инкассаторов, который перевозил из австрийского Raiffeisen Bank в украинский Ощадбанк наличные деньги и золото на сумму около $80 млн, был захвачен под Будапештом.

Как стало известно позже, в течение всего периода содержания под стражей в Венгрии в начале марта инкассаторы Ощадбанка находились в наручниках, один из них между допросами получил две инъекции.

Впоследствии Венгрия отпустила украинских инкассаторов и приняла закон об изъятии валюты и ценностей из инкассаторских автомобилей Ощадбанка.

6 мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что венгерская сторона вернула деньги и ценности Ощадбанка, которые были захвачены в Будапеште в марте.

Подробно о беспрецедентном инциденте в Венгрии – в статье "Венгерский "гоп-стоп" и молчание ЕС. Как Орбан узаконил ограбление украинцев и что будет дальше".