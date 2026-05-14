Греция заявила, что "не будет терпеть" распространение войны в Украине на Средиземноморье

Греция усилила дипломатическое давление на Киев после того, как на прошлой неделе возле острова Лефкада был обнаружен подозрительный морской дрон.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Министр иностранных дел Георгиос Герапетритис заявил, что "любое превращение Средиземного моря в театр военных действий не будут терпеть".

После переговоров в Афинах со своим хорватским коллегой Горданом Грличем Радманом Герапетритис добавил, что "Греция обеспечит, чтобы Средиземное море осталось незатронутым военными операциями и оставалось морем мира, морем, принадлежащим его народам".

Эти замечания отражают растущую обеспокоенность Афин из-за инцидента с морским дроном, обнаруженным в четверг вблизи Ионического острова Лефкада – эпизода, который греческие чиновники рассматривают как свидетельство растущих рисков, связанных с войной в Украине, распространяющихся за пределы Черного моря.

Герапетритис также отметил, что Европейский Союз сталкивается с беспрецедентными вызовами в сфере безопасности после четырех лет активных конфликтов в более широком регионе.

"Самым большим вызовом, конечно, является предотвращение распространения войн, которые беспокоят наших соседей", – сказал он.

В последние дни греческие чиновники активизировали призывы к Киеву предоставить объяснения, а министр обороны Никос Дендиас и представитель правительства Павлос Маринакис также публично выразили обеспокоенность.

Афины утверждают, что морской дрон был запущен Украиной в территориальных водах Греции с очевидной целью нанести удар по российскому судну в Средиземном море.

Расследование этого устройства продолжается на объектах в Скарамагаси вблизи Афин, где военные органы изучают системы дрона и данные о его миссии. Греческие чиновники предварительно идентифицировали судно как морской дрон-камикадзе типа "Мамай", модель, которая широко использовалась украинскими силами в Черном море во время войны.

Сначала работа была сосредоточена на изъятии взрывчатых веществ и детонаторов с дрона, который сейчас хранится на базе греческого командования подводных подрывных работ. Расследование проводит Генеральный штаб национальной обороны Греции, хотя некоторые предварительные осмотры проводили сотрудники береговой охраны.

Греческие власти стремятся как можно быстрее получить выводы расследования, а дипломатические контакты с Киевом продолжаются. Афины также проинформировали близких союзников как в НАТО, так и в ЕС о том, что они считают опасностью любого распространения черноморского конфликта на Средиземное или Эгейское моря.

Греческие чиновники особенно обеспокоены экономическими и экологическими последствиями любого будущего нападения вблизи побережья страны, включая возможность ударов по коммерческим танкерам, работающим в прилегающих водах.

Представитель министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий ранее заявил об отсутствии свидетельств того, якобы обнаруженный на прошлой неделе у берегов Греции беспилотный катер связан с украинскими операторами.