Найден золотой шлем из коллекции румынских артефактов, украденных из музея в Нидерландах

Золотой шлем, который был похищен из музея Дренте в Нидерландах в прошлом году, найден.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает NOS.

Об этом румынским СМИ сообщило Министерство иностранных дел Румынии. О находке также сообщил арт-детектив Артур Бранд. В какой стране нашли шлем, не уточняется.

Бранд не смог ничего сказать о состоянии шлема, но он смог сообщить, что он не был расплавлен. О судьбе других похищенных художественных сокровищ он ничего не смог сказать.

Прокуратура Нидерландов лишь сообщает, что в деле появились новые обстоятельства и что в четверг днем в Ассене состоится пресс-конференция, посвященная этому вопросу.

Прокуратура, Музей Дренте и Национальный исторический музей в Бухаресте не смогли подтвердить NOS факт находки румынских художественных сокровищ.

Шлем из почти чистого золота из Котофенешты является национальным символом Румынии. Шлем датируется пятым веком до нашей эры и происходит из древней Дакийской империи, на территории которой сейчас находятся Румыния и Болгария.

Ограбление музея в нидерландском Ассене произошло в утренние часы 25 января 2025 года. Злоумышленники вынесли дакийский шлем и три древних золотых браслета, предоставленные из Национального музея истории Румынии для временной экспозиции.

В рамках расследования, которое продолжается до сих пор, по краже задержали семь человек, но трех из них позже решили не привлекать к уголовной ответственности.

Кража вызвала дипломатический спор между странами. Румынское государство в конце концов получило компенсацию в размере 5,7 миллиона евро за четыре предмета культурного наследия, похищенные из музея.

Впрочем, допускалось, что похищение заказали именно из Румынии.