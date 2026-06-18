Литовский командующий объяснил цель дезинформационной кампании РФ против стран Балтии

Командующий Вооруженных сил Литвы Раймундас Вайкшнорас заявил, что дезинформационная риторика России против стран Балтии направлена на подрыв доверия общественности к государству и его институтам.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Вайкшнорас отметил, что Россия годами пытается в той или иной форме расколоть не только Литву, но и Латвию и Эстонию.

"Риторика с российской стороны в течение последних недель, направленная против трех балтийских государств и Польши, вероятно, имеет конкретную цель и пока она ограничивается только словами", – сказал Вайкшнорас в эфире Žinių Radijas.

Он отметил, что эскалация риторики сопровождается нарушениями воздушного пространства в Балтийском регионе.

"Нынешняя кампания дезинформации направлена на подрыв доверия к государственным институтам, вооруженным силам и государству в целом – этот процесс продолжается со времени аннексии Крыма и оккупации Донбасса в Украине в 2014 году", – отметил главнокомандующий.

На прошлой неделе Министерство внутренних дел Литвы заявило, что усиливает охрану стратегических объектов в ответ на потенциальные российские провокации.

По данным министерства, в последнее время Россия распространяет безосновательные утверждения о том, что страны Балтии позволяют использовать свое воздушное пространство или территорию для действий других государств против России.

Департамент государственной безопасности Литвы со своей стороны отмечает все более агрессивную и радикальную риторику России.