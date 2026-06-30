СМИ: Польша довольна, что добилась ограничения на ввоз стали из Украины в ЕС

Варшава считает, что Европейская комиссия учла большинство польских требований по защите рынка ЕС от чрезмерного поступления стали из третьих стран, в том числе из Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.

Новые правила начинают применяться с 1 июля.

"Наши требования были в значительной степени учтены, поэтому мы довольны", – заявил польский дипломат.

Европейская комиссия ограничила общую беспошлинную квоту на импорт стали в ЕС до 18,3 млн тонн в год, что на 47% меньше, чем раньше. Импорт, превышающий установленные лимиты, будет облагаться 50-процентной пошлиной.

Брюссель обосновывает ужесточение правил стремительным ростом глобального избытка производственных мощностей в металлургической отрасли. По прогнозам Еврокомиссии, к следующему году он достигнет 721 млн тонн, что более чем в пять раз превышает годовое потребление стали во всем Европейском Союзе.

Для Польши важнейшим изменением стало распространение действия новой системы защитных мер на Украину. До сих пор украинская сталь имела открытый доступ к рынку ЕС как элемент поддержки страны, борющейся с российской агрессией. Однако Варшава с самого начала работы над новыми правилами убеждала, что такое исключение не должно сохраняться.

Европейская комиссия учла это требование Польши. Варшава также добивалась включения Украины в систему индивидуальных тарифных квот, рассчитанных на основе исторической доли в импорте стали в ЕС в 2022-2024 годах.

Как подсчитала журналистка RMF FM, Европейская комиссия предоставила Украине индивидуальные квоты в девяти категориях стальных изделий общим объемом около 1,05 млн тонн в год. Это больше, чем следовало из предыдущих утечек информации, которые говорили об около 713 тыс. тонн, о чем, в частности, писала Financial Times. Однако это все еще значительно меньше, чем примерно 2,65 млн тонн стальной продукции, которую Украина экспортировала в Европейский Союз в 2025 году. На практике это означает для Украины ограничение возможностей беспошлинного экспорта на рынок ЕС примерно на 60% по сравнению с прошлым годом.

В то же время Европейская комиссия отнеслась к Украине с пониманием, учитывая продолжающуюся войну и статус страны-кандидата на вступление в Европейский Союз. Как объясняет чиновник Еврокомиссии, Брюссель предоставил Украине индивидуальные квоты также в некоторых категориях стали, по которым обычно она не имела бы права на их получение. Благодаря этому новые лимиты будут охватывать около 70% исторического объема экспорта украинской стали в Европейский Союз.

Включения Украины в новую систему защитных мер уже несколько месяцев добивалась польская металлургическая отрасль. Еще в мае председатель Металлургической промышленно-торговой палаты Мирослав Мотыка в интервью RMF FM отмечал, что применение ограничений в отношении Украины будет "лишь первым шагом". Как он подчеркивал, для эффективности новых правил решающее значение будет иметь прежде всего размер выделенных квот и способ их распределения между отдельными группами стальных изделий.

Введение Европейской комиссией ограничений вызвало недовольство представителей украинской металлургической отрасли. Они утверждают, что новые правила означают значительное ограничение доступа к рынку ЕС и могут привести к падению производства и экспорта во время войны.

В прошлом году в ЕК уверяли, что план защиты сталелитейной промышленности ЕС, который представила Европейская комиссия 7 октября в Страсбурге, предусматривающий уменьшить на 47% существующие квоты на импорт стали в ЕС и удвоить пошлины на поставки сверх этих квот, не отменяет действующие преференции, предоставленные Украине, и не повредит ее торговле с Евросоюзом.

Как сообщала "Европейская правда", в июне 2025 года ЕС продлил отмену ограничений на импорт украинской стали и железа еще на три года.

ЕС запланировал повысить пошлины на импорт стали до 50%, чтобы привести таможенную ставку блока в соответствие со ставкой США, которые пытаются противодействовать избыточным сталелитейным мощностям в Китае.

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