Дания может войти в консорциум по созданию антибаллистической системы совместно с Украиной

Министр обороны Украины Михаил Федоров и новый министр обороны Дании Йеппе Бруус обсудили создание совместной антибаллистической системы между Украиной и европейскими партнерами.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Федоров заявил на брифинге с датским коллегой, его цитирует "Интерфакс-Украина".

По словам Федорова, антибаллистическая программа, которая является приоритетом для Украины, стала одной из тем обсуждения с датским коллегой.

"Потенциально Дания может стать одним из партнеров в создании этого консорциума стран Европейского Союза по разработке собственной антибаллистической системы. Мы подробно обсудили потенциальную возможность запуска проекта "Дания-Brave1". Это направление развития инноваций", – сказал глава Минобороны Украины.

По словам Федорова, они с датским коллегой будут продолжать обсуждать этот вопрос. "Я надеюсь, что мы также запустим совместный проект", – добавил он.

Как подчеркнул министр обороны Украины, приоритеты Украины остаются такими же, как и те, что были объявлены на последнем "Рамштайне": PURL, дальнобойная артиллерия, дроны украинского производства.

"И как раз Дания помогает нам двигаться в рамках этих приоритетов, помогает нам обеспечивать наши потребности", – подчеркнул Федоров.

Отдельно он отметил, что они с министром обсуждали антибаллистическую программу "Фрейя", "которая важна для защиты всего ЕС, а не только Украины".

"Это может стать первым масштабным проектом по производству антибаллистического оборудования. Поэтому мы работаем над запуском этого проекта. Надеемся, что Дания также присоединится к этому консорциуму", – заявил министр.

Напомним, украинские и немецкие компании будут сотрудничать в производстве антибаллистических систем в рамках соглашения, которое Украина и Германия подписали 18 июня в Брюсселе.

В начале июня Зеленский рассказал, что Украина сотрудничает с европейскими и американскими партнерами с целью налаживания в европейских странах производства средств ПВО, способных сбивать баллистические ракеты.