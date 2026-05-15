Президент Сербии проигнорирует празднование 20-й годовщины независимости Черногории

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что получил приглашение принять участие в том, что он назвал "гламурным празднованием" 20-й годовщины независимости Черногории, но что "конечно же, он не будет в нем участвовать".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает N1.

"Я не буду участвовать в гламурном праздновании отделения от моей Сербии. Мне было бы стыдно, и я плюнул бы себе и своему народу в лицо, пусть они празднуют, что хотят", – сказал Вучич журналистам во время осмотра строительной площадки комплекса EXPO 2027.

Вучич отметил, что о некомпетентности руководства того периода можно сказать многое, и что "видно, что они сейчас очень рады, что оставили сербов и Сербию".

"Странно, что сербы (в Черногории) не имеют права использовать сербский язык в качестве официального. Странно также, что Европа не настаивает на этом, но настаивает на всем остальном", – сказал Вучич, добавив, что это не является неожиданностью.

Независимость Черногории была официально провозглашена 3 июня 2006 года. Этому предшествовал успешный референдум, состоявшийся 21 мая 2006 года, на котором более 55% избирателей поддержали выход из союза с Сербией. Этот мирный развод положил конец существованию Государственного союза Сербии и Черногории.

22 апреля Черногория сделала еще один шаг навстречу членству в ЕС: страны блока договорились начать работу над договором о присоединении этого небольшого балканского государства.

Черногория хочет стать 28-м членом ЕС к 2028 году.

