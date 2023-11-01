Бельгийские профсоюзы призвали не поставлять оружие Израилю 

Бельгийские профсоюзы транспортников во вторник призвали своих членов отказаться транспортировать военную технику, которую отправляют в Израиль для борьбы с боевиками ХАМАС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Профсоюзы ACV Puls, BTB, BBTK и ACV-Transcom заявили, что работники аэропортов видели, как происходят поставки оружия.

"В то время как в Палестине происходит геноцид, работники различных аэропортов Бельгии видят поставки оружия в направлении зоны боевых действий", – говорится в заявлении.

Профсоюзы заявили, что загрузка или разгрузка этого оружия означала бы участие в обеспечении организаций, которые убивают невинных людей.

"Мы, несколько профсоюзов, занимающихся наземной логистикой, призываем наших членов не обслуживать никакие рейсы, доставляющие военную технику в Палестину/Израиль, как это было сделано в начале конфликта с Россией и Украиной, когда существовали четкие договоренности и правила", – заявили профсоюзы.

"Как профсоюзы, мы стоим с теми, кто борется за мир", – заявили они.

Израиль заявляет, что он нацелен на военные операции ХАМАС, а не на гражданское население в Газе.

Между тем, представитель бельгийского правительства отказался комментировать агентству, поступало ли оружие в регион через Бельгию.

Профсоюзы также призвали к немедленному прекращению огня и попросили бельгийское правительство не терпеть поставки оружия через бельгийские аэропорты.

Сотни тысяч демонстрантов вышли в субботу на улицы городов Европы, Ближнего Востока и Азии, чтобы выразить свою поддержку палестинцам.

Напомним, ранее в Пентагоне объяснили, почему Украине ставят условия применения оружия, а Израилю – нет.

В Белом доме, комментируя проведение Израилем наземной операции в Газе, отметили, что США не пытаются диктовать свои ограничения.