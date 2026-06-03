США ввели новые санкции против Ирана

Соединенные Штаты ввели санкции против крупнейшей криптовалютной биржи Ирана, обвинив ее в том, что она помогает иранскому правительству обходить западные санкции.

Об этом сообщило Министерство финансов США, пишет "Европейская правда".

Новые ограничения Вашингтона касаются компании Nobitex, крупнейшей биржи цифровых активов Ирана, которая использовалась для обработки транзакций на сотни миллионов долларов для Центрального банка Ирана и Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

"Пока экономика Ирана находится в свободном падении, режим решил использовать технологии цифровых активов для собственной коррупционной повестки дня, включая обход санкций и вывод богатства за пределы страны, – сказал министр финансов США Скотт Бессент.

Как утверждается, Nobitex оказал значительную поддержку иранскому режиму, обработав более 50% всех поступлений цифровых активов из Ирана в 2025 году и содействуя платежам, связанным с террористической деятельностью Тегерана, усилиям по уклонению от санкций и транзакциям, связанным с КСИР.

Nobitex также помог Центральному банку получить доступ к сотням миллионов долларов в стейблкоинах, которые использовались для поддержки резкого падения стоимости иранского риала.

После начала боевых операций США компания сыграла существенную роль в выводе активов и средств из Ирана для защиты богатства режима даже в условиях отключения интернета.

Основатели компании, два брата, Сейед Мохаммад Али Агамир Мохаммад Али и Сейед Мохаммад Агамир Мохаммад Али, также были внесены в санкционный список США вместе с главным исполнительным директором биржи Амиром Хоссейном Радом.

Накануне государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не предлагает и не обсуждает вопрос об отмене санкций против Ирана исключительно в обмен на открытие Ормузского пролива.

Ранее министр финансов Скотт Бессент предположил, что администрация американского президента Дональда Трампа может отменить некоторые санкции против Ирана в зависимости от того, как будут развиваться события.