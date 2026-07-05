Заявления из Польши об Украине в ЕС, место трибунала над Путиным, 250-летие США: всё за выходные

Зеленський після розмови з Трампом заявив про реальну перспективу завершити війну, а віцепрезидент США Венс вважає, що можливості росіян у наступальних операціях наближаються до нуля.

Ультраправий віцемаршал Сейму Польщі стверджує, що уряд таємно передав Україні ракети до Patriot. Міністр оборони доручив розсекретити інформацію про військову допомогу Україні і нагадав, що опозиційного до уряду президента Кароля Навроцького також інформують про надання допомоги.

Все важливе і цікаве за вихідні, 4 та 5 липня, – в дайджесті "Європейської правди".

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250 років США

4 липня у Сполучених Штатах святкували 250-річчя незалежності держави.

Президент США Дональд Трамп у своїй промові заявив про відродження "комуністичної загрози", яка, за його словами, становить небезпеку для процвітання країни.

У Вашингтоні через спеку скасували парад до Дня незалежності США.

Папа Римський Лев XIV у суботу, 4 липня, на День незалежності США, звернувся до американців із закликом приймати та захищати мігрантів.

Президент України Володимир Зеленський опублікував вітання для Сполучених Штатів до 250-ї річниці незалежності країни, що відзначається 4 липня.

"Батьківщину-мати" підсвітили кольорами американського прапора на 250-річчя США.

Крім того, ввечері 4 липня Зеленський привітав у телефонній розмові Трампа із Днем незалежності США. Під час спілкування український президент подякував Трампу за американську допомогу Україні.

"Є реальна перспектива завершити цю війну, і рішучість Америки матиме вирішальне значення", – наголосив український президент.

Зеленський додав, що вони домовились продовжити розмову особисто під час саміту НАТО в Анкарі. До речі, в Альянсі оприлюднили програму саміту 7-8 липня.

У Кремлі заявили, що Дональд Трамп та правитель Росії Владімір Путін мали розмову з нагоди Дня незалежності США.

За словами помічника кремлівського правителя Юрія Ушакова, Путін "нагадав про внесок Росії у становлення американської державності".

Оцінки Венса щодо спроможностей РФ

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що росіяни сьогодні перебувають у ситуації, коли завдяки своїм наступальним операціям вони не можуть майже нічого досягнути на полі бою, а успіхи України допомагають створити умови, необхідні для завершення війни.

"Чесно кажучи, росіяни зараз перебувають у ситуації, коли те, чого вони можуть досягти завдяки тривалим наступальним операціям, є мізерно малим – і наближається до нуля. Це цілком може створити простір, необхідний нам для того, щоб довести цю справу до кінця", – сказав Венс.

Місце трибуналу для Путіна

Володимир Зеленський повідомив, що уряд Нідерландів висловив готовність прийняти у себе Спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України.

"Це рішення дасть змогу притягнути до відповідальності вище політичне та військове керівництво Росії саме за злочин агресії, а не лише за його наслідки", – написав у соцмережах президент за підсумками розмови з нідерландським прем’єром Робом Єттеном.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Нідерланди вирішили, що розмістять на своїй території не тільки підготовчі фази Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України (Фаза 0, Advance Team; Фаза 1, Skeleton Tribunal), а і його повноцінну операційну фазу (Фаза 2, fully-fledged operational Special Tribunal).

Фаза 2 (full-fledged Tribunal) передбачає повноцінне функціонування Спеціального трибуналу. Після завершення підготовчих етапів інституція переходить до здійснення своєї юрисдикції: починаються розслідування, висунення обвинувачень, судові провадження та ухвалення вироків щодо злочину агресії.

За словами Сибіги, тепер Спеціальний трибунал остаточно виходить із площини концепцій і політичних дискусій та набуває реальних інституційних обрисів.

Заяви з Польщі про Україну в ЄС

Лідер польської опозиційної партії "Право і справедливість" ("ПіС") Ярослав Качинський у листі до членів партії закликав їх блокувати вступ України ЄС, доки Київ не змінить своєї політики щодо "культу Бандери та інших злочинців, прославляння УПА та ОУН".

"Україна не може бути прийнята до Європейського Союзу, якщо вона повністю не відкине курс, обраний сьогодні…Польща, у власних інтересах, але також в інтересах європейських країн, і ба більше, в інтересах усієї християнської цивілізації, не може допустити, щоб у цю спільноту був допущений бандеризм – одна з найзлочинніших і найнелюдяніших ідеологій, яка сьогодні формує свідомість української нації", – наголосив політик.

За його словами, "було скоєно неймовірно зухвалий та зневажливий вчинок: назвати важливий підрозділ української армії, за який, зрештою, платять поляки, на честь неймовірно жорстоких та жорстоких убивць польського населення на Волині та у Східній Галичині".

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що отримав "позитивні сигнали" від чинних та колишніх топпосадовців України, але очікує від Києва першого кроку для деескалації напруги у двосторонніх відносинах.

Посадовець зазначив, що очікує чіткого сигналу від Києва стосовно рішення українського президента про найменування підрозділу на честь героїв УПА.

46,6% поляків вважають Україну відповідальною за ескалацію конфлікту у відносинах.

Співголова ультраправої й антиукраїнської польської партії "Конфедерація" та віцемаршал Сейму Кшиштоф Босак заявив, що в березні польський уряд начебто таємно передав Україні ракети-перехоплювачі до систем ППО Patriot.

"Їх Польща придбала у США для створення багаторівневої системи протиповітряної оборони – тієї самої, про яку ви вже роками чуєте в ЗМІ, але яка досі залишається незавершеною", – заявив він.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш доручив розсекретити військову допомогу Україні і скористався можливістю "вколоти" опозицію.

Він зазначив, що процес надання допомоги у вигляді обладнання розпочав уряд наразі опозиційної партії "Право і справедливість" на чолі з міністром Маріушем Блащаком, а про кожну допомогу інформується президент – наразі це Кароль Навроцький, а раніше був Анджей Дуда. Обох президентів підтримує партія "Право і справедливість".

На Раковицькому кладовищі в Кракові було пошкоджене місце поховання українського письменника, науковця та професора Богдана Лепкого.

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий заявив, що невідомі викрали з надгробка барельєф письменника.

"Очікуємо на оперативне встановлення всіх обставин цього акту вандалізму, притягнення винних до відповідальності відповідно до законодавства Республіки Польща, а також вжиття дієвих заходів для недопущення подібних інцидентів у майбутньому", – зазначив речник МЗС.

Пожежі в Європі

В Іспанії лісова пожежа неподалік Барселони спустошила понад 2000 гектарів.

У Франції вогонь знищив сотні гектарів лісу, триває масштабна боротьба з пожежами.

У Греції через поширення лісової пожежі евакуювали людей.

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