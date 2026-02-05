Лувр раскрыл судьбу поврежденной короны императрицы, которую не смогли похитить грабители

Корона французской императрицы Евгении, которую грабители, устроившие дерзкое ограбление Лувра в прошлом году, бросили во время побега, почти не повреждена и будет полностью отреставрирована.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на AFP, об этом сообщил музей в среду.

Воры, которые ограбили всемирно известный парижский музей в октябре прошлого года, вынесли драгоценности на сумму, оцениваемую в 88 млн евро. Однако во время побега уронили корону императрицы, инкрустированную бриллиантами и изумрудами, повредив ее.

Следователям пока не удалось найти другие драгоценности, однако брошенная корона была возвращена.

Корона императрицы Евгении фото: AFP

В заявлении Лувра говорится, что изделие было "сильно деформировано", но в то же время может быть восстановлено до первоначального состояния "без необходимости реконструкции".

В музее отметили, что корона была повреждена, когда воры пытались вытащить ее через узкое отверстие, которое они выпилили в стеклянной витрине, где она экспонировалась.

По данным Лувра, корона сохранила все свои элементы, за исключением одного из восьми золотых орлов, которые ее украшали. На ней остались все 56 изумрудов и все, кроме 10, из 1 354 бриллиантов.

Также отмечается, что для надзора за реставрацией был сформирован экспертный комитет во главе с президентом музея Лоранс де Кар, а сами работы будет выполнять квалифицированный специалист, выбранный по результатам конкурсного отбора.

Правоохранители арестовали четырех вероятных участников ограбления, однако не смогли найти организатора преступления – так же, как и остальные похищенные драгоценности.

Всего воры похитили еще восемь ювелирных изделий, в частности инкрустированную бриллиантами тиару, принадлежавшую Евгении – жене Наполеона III.