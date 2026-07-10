ВСУ на параде в Париже, Эрдоган продает С-400, ЕС оказывает давление на соцсети: новости дня

Українські військові візьмуть участь у параді у Парижі на честь Дня взяття Бастилії, а посли ЄС погодили відкриття шостого кластера переговорів про вступ України.

У Фінляндії закриття кордону призвело до зменшення випадків зараження сифілісом із РФ, а Бундестаг схвалив суперечливу реформу медичного страхування.

Все важливе і цікаве за п’ятницю, 10 липня, – в дайджесті "Європейської правди".

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ЗСУ візьмуть участь у параді в Парижі

Українські військові візьмуть участь у параді на честь національного свята Франції – Дня взяття Бастилії – у Парижі 14 липня разом з військовими держав-членів "коаліції рішучих".

Президент України Володимир Зеленський та інші лідери держав-членів "коаліції рішучих" запрошені на військовий парад.

Як повідомляла "Європейська правда", 13 липня в Парижі відбудеться засідання "коаліції рішучих", на якому понад 30 держав-учасниць повернуться до питання гарантій безпеки Україні та встановлення миру.

Крім того, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн також візьме участь у засіданні "коаліції рішучих".

За даними Bloomberg, Євросоюз може дозволити Україні купувати зброю Британії через допомогу на 90 млрд євро.

Міністр закордонних справ Нідерландів Том Берендсен заявив, що Нідерланди, на чиєму озброєнні є системи ППО Patriot, а відтак і ракети-перехоплювачі до них, віддали Україні все, що могли, зі своїх запасів.

Тим часом в Кремлі підтвердили контакти між Росією та Туреччиною щодо перепродажу ЗРК С-400.

Як відомо, Туреччина зацікавлена у придбанні американських винищувачів F-35, однак стикається із перешкодами у зв’язку з закупівлею Анкарою російської системи протиповітряної оборони С-400.

Щодо євроінтеграції

Посли ЄС погодили відкриття шостого кластера переговорів про вступ України під назвою "Зовнішні відносини".

Про це повідомив віцепремʼєр-міністр України з питань євроінтеграції Тарас Качка.

Офіційне рішення про відкриття кластера мають ухвалити на полях Ради ЄС з загальних питань, яка відбуватиметься в Брюсселі 14 липня.

Крім того, посли ЄС схвалили закриття нових переговорних розділів про вступ Албанії та Чорногорії.

10 млрд для Угорщини

Рада ЄС вирішила розморозити 10 млрд євро для Угорщини.

Новий план відновлення та стійкості (RRP) має забезпечити виділення Угорщині 10 млрд євро, з яких близько 6,5 млрд євро становитимуть гранти, а близько 3,5 млрд євро – позики.

Розблокування коштів Європейського Союзу, що були заморожені за часів уряду Орбана через занепокоєння щодо верховенства права, було ключовою передвиборчою обіцянкою партії "Тиса", яка перемогла на парламентських виборах у квітні.

А ще Єврокомісія схвалила приєднання Угорщини до Європейської прокуратури.

Україна і Польща

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Росія зацікавлена у роздмухуванні емоцій довкола польсько-українських історичних суперечок.

"Ми бачимо, що російська агентура буквально намагається розпалити польсько-українські пристрасті. Ці мільйони тролів в інтернеті теж роблять свою справу, і ми знаємо, хто з цього радіє. Пан Медведєв, пані Захарова нас до цього підбурюють. Тож пропоную задуматися, адже з XVII століття суперечки, злочини чи польсько-українські конфлікти завжди слугували нашому ворогу", – сказав Сікорський.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський зустрівся з польським колегою Каролем Навроцьким на саміті НАТО в Анкарі. Він назвав цю зустріч важливою і конструктивною.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск розраховує на переосмислення Волинської трагедії українцями і закликає всіх у Польщі стримати надмірні емоції.

Минулого четверга Європарламент ухвалив резолюцію щодо України. Об’ємний документ присвячений підтримці країни в часи війни та її поступу на шляху вступу в Євросоюзу. Однак один пункт резолюції зовсім не стосується приєднання України до ЄС чи російської агресії проти неї.

І хоч як дивно, але стоїть він у розділі під назвою "Зобов'язання щодо вступу в ЄС та переговорів про вступ".

У цьому, 34-му пункті Європарламент розкритикував Україну і особисто Володимира Зеленського за – як вирішили євродепутати – "непотрібну та нічим не спровоковану ескалацію", а саме – найменування підрозділу ССО на честь героїв Української повстанської армії (УПА).

Про те, чому Київ не зміг запобігти антиукраїнській правці у резолюції Європарламенту, читайте в статті редактора "Європейської правди" Анатолія Марциновського На боці Польщі та без України: як критика УПА показала системну проблему Києва в органах ЄС.

У Польщі ультраправі влаштували акцію під час вшанування жертв Єдвабного.

США та Іран

Президент Дональд Трамп стверджує, що Іран попросив США продовжити переговори.

Як відомо, Сполучені Штати у вівторок та у середу завдали ударів по десятках цілей в Ірані у відповідь на серію іранських нападів на комерційні судна поблизу Ормузької протоки. Тегеран відповів атаками на американські об’єкти на Близькому Сході.

Також у вівторок Міністерство фінансів США відкликало свою ліцензію, яка дозволяла Тегерану продавати нафту по всьому світу в рамках меморандуму про взаєморозуміння.

Ізраїль, за даними видання The Wall Street Journal, повідомив Сполучені Штати, що Іран готує план вбивства Трампа. Крім того, у США висунули звинувачення восьми особам за змову для атаки на подію за участю президента Дональда Трампа.

Лісові пожежі в Європі

Літні лісові пожежі у Франції спустошили вже 25 тисяч гектарів.

В іспанській Андалусії оголосили триденну жалобу через масові смерті у лісовій пожежі.

ЄС залучає свої супутники для допомоги Іспанії у боротьбі з лісовою пожежею.

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