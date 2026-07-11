В Румынии объявили воздушную тревогу из-за российских атак на Одесскую область

Румыния объявила воздушную тревогу в связи с российской атакой на украинские города на берегу Дуная, расположенные рядом с её границами.

Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Румынии, сообщает "Европейская правда".

Как отметили в румынском оборонном ведомстве, 11 июля в 4:39 система радиолокационного наблюдения обнаружила воздушные цели вблизи украинских населенных пунктов Килия и Измаил.

Системы противовоздушной обороны были переведены в состояние боевой готовности; вертолет IAR 330 Puma SOCAT был подготовлен к взлету.

Национальный военный командный центр сообщил Главному управлению по чрезвычайным ситуациям о введении мер по оповещению населения на севере уезда Тулча; сообщение RO-Alert было передано в 4:41.

"Случаев несанкционированного вторжения в воздушное пространство страны или падения какого-либо летательного аппарата на землю не зафиксировано. Воздушная тревога была отменена в 5:07", – сообщили в ведомстве.

Напомним, в конце июня в румынском уезде Тулча местный житель обнаружил на поле обломки российского дрона, который впоследствии был взорван.

Сообщалось также, что Румыния ночью 26 июня объявила воздушную тревогу в связи с российской атакой на украинские города над Дунаем, рядом с границами Румынии.