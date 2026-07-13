Готовы ли польские власти мириться с Украиной и кто против этого

В минувшие выходные многие ожидали очередного обострения отношений между Украиной и Польшей, причем официальный Киев заявлял об этом публично.

Впрочем, негативные ожидания не оправдались.

В то же время 11 июля позволило оценить, как различные польские партии планируют разыгрывать "украинскую карту" на парламентских выборах 2027 года.

О том, какие испытания ждут украинско-польские отношения, читайте в статье соучредителя "Европейской правды" Юрия Панченко Власть Польши делает шаг навстречу Украине. Как годовщина Волыни не привела к новой эскалации. Далее – краткое изложение статьи.

Как и ожидалось, сторонниками деэскалации выступили представители правительственного лагеря.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что "память не может быть орудием ненависти".

Впрочем, не стоит ожидать, что со стороны премьера не последуют шаги, которые в Киеве могут быть восприняты как недружественные. Достаточно вспомнить включение в резолюцию Европарламента по Украине поправки, возлагающей на Киев ответственность за "ненужную и ничем не спровоцированную эскалацию" отношений с Польшей.

Напомним, что действующее правительство Польши – коалиционное, поэтому значение имеет не только позиция Туска и его партии.

Отдельно стоит отметить визит в Украину вице-премьера и министра обороны Польши Владислава Косиняка-Камыша. Он – единственный из польских топ-политиков, который 11 июля отправился в Украину. Вице-премьер принял участие в памятных мероприятиях в волынском городке Олика.

Косиняк-Камыш является лидером Польской крестьянской партии – самой правой политической силы в нынешней правительственной коалиции.

Кроме того, он известен заявлениями, которые часто воспринимаются как антиукраинские.

Его риторика в отношении нашего государства обычно более жесткая, чем у Дональда Туска, однако 11 июля Косиняк-Камыш избежал неприемлемых для Украины заявлений.

Самой большой интригой 11 июля стали высказывания президента Кароля Навроцкого.

Он отправился в небольшую деревню Радруж в Подкарпатском воеводстве, расположенную в непосредственной близости от украинской границы. И этот выбор носит весьма символический характер.

В Радруже также были зафиксированы факты убийства поляков украинцами в 1944–1946 годах. Однако в то же время это село известно тем, что в то время большинство его жителей составляли именно украинцы, которых в 1947 году депортировали в рамках операции "Висла". В конце концов, в этом году торжественные мероприятия проводились в бывшей православной церкви, которую после депортации украинцев превратили в католический костел.

Среди прочего, Кароль Навроцкий в своей речи отрицал значительные нарушения прав украинцев в Польше в середине XX века.

В таких обстоятельствах выбор места казался скорее сознательной провокацией, попыткой спровоцировать Украину на реакцию и набрать очки среди ультраправого электората.

Но если такая провокация и планировалась, то Навроцкий явно смягчил её и не стал выдвигать никаких публичных условий Украине и Зеленскому.

Вероятно, президенты Украины и Польши всё же согласовали определённые шаги по деэскалации отношений в ходе переговоров, состоявшихся 8 июля на саммите НАТО в Анкаре.

Примечательно, что 11 июля президент Украины объявил о начале новых эксгумационных работ на месте предполагаемых польских захоронений.

В общем, неожиданно "примирительное" празднование годовщины Волыни в 2026 году свидетельствует о том, что этот путь не отвергают все ключевые политические игроки. Впрочем, "украинская карта" остается очень привлекательным козырем в политической борьбе за голоса разогретого польского общества, поэтому на выборах 2027 года её точно будут использовать.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Власть Польши делает шаг навстречу Украине. Как годовщина Волыни не привела к новой эскалации.