Администрация Трампа ввела санкции против четырех судей МУС

Администрация президента США Дональда Трампа в четверг, 5 июня, ввела санкции против четырех судей Международного уголовного суда.

Об этом пишет агентство Reuters, передает "Европейская правда".

Как отмечается, это ответ США на выдачу МУС ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и на решение о возбуждении дела о возможных военных преступлениях американских войск в Афганистане.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон внес в список Солому Балунги Босса из Уганды, Луз дель Кармен Ибаньес Карранса из Перу, Рейн Аделаиду Софи Алапини Гансу из Бенина и Бети Холер из Словении.

"Как судьи МУС, эти четыре человека принимали активное участие в незаконных и безосновательных действиях МУС, направленных против Америки или нашего близкого союзника, Израиля", – заявил Рубио.

По его словам, МУС является "политизированным и ложно заявляет о неограниченной свободе действий в расследовании, предъявлении обвинений и судебном преследовании граждан США и наших союзников".

МУС резко осудил этот шаг, назвав его попыткой подорвать независимость международной судебной институции, которая дает надежду и справедливость миллионам жертв "невероятных зверств".

Оба судьи, Босса и Ибаньес Карранса, работают в МУС с 2018 года. В 2020 году они участвовали в решении апелляционной палаты, которое позволило прокурору МУС начать официальное расследование в отношении возможных военных преступлений американских войск в Афганистане.

Напомним, в начале февраля Трамп подписал указ о санкциях против МУС, главной причиной чего стал ордер на арест топ-чиновников Израиля, в частности Нетаньяху.

Стоит отметить, что в МУС заявили, что продолжат работу после решения Трампа ввести санкции против сотрудников суда. В то же время суд осудил такое решение американского президента.

По данным СМИ, прокурор МУС Карим Хан, который выдал ордер на арест главы Кремля Владимира Путина, стал первым человеком, на которого распространяются экономические санкции и ограничения на поездки, санкционированные Трампом.