СМИ: В список санкций Трампа попал прокурор МУС, который выдал ордер на арест Путина

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан, который выдал ордер на арест главы Кремля Владимира Путина, стал первым человеком, на которого распространяются экономические санкции и ограничения на поездки, санкционированные президентом США Дональдом Трампом.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на двух собеседников, один из которых – высокопоставленный чиновник МКС.

Как рассказали собеседники, имя Хана было указано в пятницу, 7 февраля, в приложении – еще не обнародованном – к указу, подписанному Трампом днем ранее.

Санкции предусматривают замораживание американских активов фигурантов списка и запрет на въезд в США для них и их семей.

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Агентство пишет, что этот указ поручает министру финансов Скотту Бессенту после консультаций с государственным секретарем Марко Рубио в течение 60 дней представить доклад с указанием лиц, которые должны быть подвергнуты санкциям.

Как известно, 6 февраля американский президент Дональд Трамп подписал указ о санкциях против МУС, главной причиной чего стал ордер на арест против топ-чиновников Израиля, в частности премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Стоит заметить, что в МУС заявили, что продолжат работу после решения Трампа ввести санкции против сотрудников суда. В то же время суд осудил такое решение американского президента.

А президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен стала на защиту Международного уголовного суда после указа Трампа.

7 февраля спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что МУС продолжит выполнять свои функции по привлечению к ответственности россиян за совершенные военные преступления в Украине, несмотря на введенные США санкции.