Источники: Принятие 21-го пакета санкций ЕС против России отложили на неделю

Следующая попытка утверждения нового, 21-го пакета санкций Евросоюза против России запланирована на среду, 22 июля, на заседании Комитета постоянных представителей (Coreper).

Об этом корреспондентке "Европейской правды" в Брюсселе стало известно от осведомленных с планированием дипломатов ЕС.

21-й пакет санкций Евросоюза против РФ попытаются принять на последнем перед летними отпусками заседании послов ЕС 22 июля.

"Следующее – и последнее до летнего перерыва – заседание Coreper состоится в среду, 22 июля. Все надеются, что в этот день удастся утвердить 21-й пакет санкций против России", – заявил один из дипломатов.

По данным "ЕвроПравды", как Греция, так и Австрия продолжают выражать возражения относительно некоторых предложенных пунктов пакета санкций.

Греция требует продления разрешения на реэкспорт российского сжиженного газа в третьи страны, а Австрия – исключить из санкционного списка ЕС российскую инвесткомпанию, размораживание средств которой позволит выплатить компенсацию австрийскому Raiffeizen.

Один из источников "ЕП" сообщил, что Австрии уже передали компромиссное предложение по решению ее вопроса, которое сейчас изучается в Вене.

Тем не менее, Греция продолжает настаивать на своем требовании.

Собеседники "ЕвроПравды" спрогнозировали, что компромиссное предложение для Греции подготовят в течение недели, на которую Совет ЕС и Еврокомиссия фактически получили тайм-аут.

Как сообщала "Европейская правда", Комитет постоянных представителей ЕС (Coreper) в среду, 15 июля, не смог принять решение относительно принятия нового, 21-го пакета санкций Евросоюза против России, но, пока дискуссии продолжаются, решил заморозить ценовой потолок на российскую нефть до 23 июля.

21-й пакет санкций ЕС против России спешили утвердить до 15 июля – из-за крайнего срока обновления "ценового потолка" на российскую нефть.

Австрия требует снятия санкционных ограничений и размораживания активов российской инвестиционной компании Rasperia, которую связывают с российским олигархом Олегом Дерипаской. Указанный вопрос в последний раз публично поднимали в октябре 2025 года, во время обсуждения 19-го пакета санкций ЕС против России.

Ранее 21-й пакет санкций угрожала заблокировать Болгария, требуя исключения из списков патриарха Кирилла, позже к ней присоединилась Италия. Но сейчас, с исключением из списков Кирилла, эти претензии сняты.