Правительство Нидерландов планирует проголосовать за отставку главного прокурора МУС

Правительство Нидерландов, на территории которых расположен Международный уголовный суд, заявило в четверг, 16 июля, что планирует проголосовать за отставку прокурора МУС Карима Хана в ходе специальной сессии.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Как отмечается, специальная сессия 125 государств-членов суда состоится на следующей неделе. На ней будет рассмотрена просьба об отстранении Хана от должности в связи с якобы сексуальными нарушениями, которые прокурор отрицает.

В письме к нидерландскому парламенту, подписанном совместно министрами юстиции и иностранных дел, правительство заявило, что будет следовать рекомендации должностных лиц руководящего органа суда о том, что Хана следует уволить за совершение им серьезного нарушения.

Ассамблея государств-участников проголосует по вопросу о судьбе Хана 24 июля. Для отстранения главного прокурора МУС от должности за это решение должны проголосовать не менее 63 из 125 государств-членов суда.

Напомним, главного прокурора Международного уголовного суда отстранили от должности после завершения дисциплинарного разбирательства, начатого в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах.

Обвинения касаются показаний сотрудницы МУС, которая утверждает, что в течение длительного времени Хан совершал принудительные и неконсенсуальные сексуальные действия в отношении неё.

Однако его сторонники предполагают, что он стал политической мишенью из-за того, что добивается ордеров на арест израильских чиновников в связи с действиями Израиля в войне в Газе.

Наблюдательный орган МУС в июне рекомендовал уволить Хана с должности в связи с обвинениями.

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