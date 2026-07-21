Лесной пожар к северу от Мадрида опустошил почти 30 тысяч гектаров

Лесной пожар к северу от столицы Испании Мадрида, продолжающийся с 16 июля, опустошил уже почти 30 тысяч гектаров.

Об этом сообщает El Pais, пишет "Европейская правда".

Площадь пожара в районе муниципалитета Ла-Мьерла в провинции Гвадалахара, расположенной к северу от Мадрида, достигла 29 тысяч гектаров. Количество эвакуированных населенных пунктов возросло до 34, еще в 14 населенных пунктах ограничили передвижение из соображений безопасности. В целом эти меры затронули более 1200 человек.

В некоторых случаях эвакуация связана не столько с угрозой пожара, сколько с крайне плохим качеством воздуха из-за дыма.

Части эвакуированных, вероятно, вскоре разрешат вернуться домой.

При этом в муниципалитете Селас в 130 км от вышеупомянутого пожара вспыхнул ещё один.

Третья вице-президент и министр по экологическому переходу в правительстве Испании Сара Аагесен заявила, что 21 крупный пожар этого года опустошили совместно более 90 тысяч гектаров – в четыре раза больше, чем за тот же период 2025 года. По её словам, пожар в Ла-Мьерла – уже явно самый масштабный в 2026 году, крупнейший в автономном сообществе Кастилия-Ла-Манча и, возможно, один из крупнейших в Испании за последнее время.

По состоянию на понедельник площадь пожара составляла 26 тысяч гектаров.

Ранее стало известно, что почти все 13 погибших в лесном пожаре в Лос-Гальярдосе оказались иностранцами.