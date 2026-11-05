Зеленский ожидает положительных сдвигов в поддержке Украины после выборов в США

Президент Владимир Зеленский заявил, что победа Демократической партии на выборах в Конгресс США может способствовать усилению поддержки Украины со стороны Вашингтона.

Об этом он сказал в интервью немецкому телеканалу ZDF, пишет "Европейская правда".

Зеленский выразил надежду, что изменения, вызванные тем, что в следующем году демократы возьмут под контроль обе палаты Конгресса, пойдут на пользу Киеву.

"У нас есть двухпартийная поддержка, поддержка со стороны обеих партий. Я также благодарен республиканцам, но демократы очень четко заявляют о поддержке Украины и оказании ей помощи", – сказал украинский президент.

"Они говорят о восстановлении связей между Соединенными Штатами и Европой, которые несколько ослабли за последние годы. Без этих связей, без этих отношений очень трудно противостоять Путину", – добавил он.

Зеленский отметил, что увеличение помощи со стороны США может повлиять на правителя РФ Владимира Путина и подтолкнуть его к прекращению войны.

"Если Конгресс сейчас заговорит о мощной финансовой поддержке или военной помощи, как это сегодня делает и демонстрирует Европа, то это станет положительным фактором, который окажет влияние на Путина. И Путин тогда задумается, имеет ли смысл продолжать борьбу, продолжать войну, если поддержка растет", – заявил президент.

Зеленский также выразил надежду, что усиление поддержки Украины со стороны США приблизит переговоры и возможное достижение мира.

Как известно, на промежуточных выборах в Конгресс США Республиканская партия президента Дональда Трампа потеряла большинство в обеих палатах Конгресса.

Президент США Дональд Трамп заявил, что признает результаты выборов, и выразил готовность сотрудничать с демократическим большинством в Конгрессе.

Подробнее об этом: Плохо для Трампа, хорошо для Киева: как выборы меняют Конгресс и что это означает для Украины.