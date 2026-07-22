В Анкаре разбился учебный вертолёт: есть погибший и раненый

В среду в Анкаре в результате крушения учебного вертолёта, принадлежащего компании Turkish Aerospace Industries (TUSAŞ), погиб военный пилот в отставке, а офицер ВВС Турции получил ранения.

Об этом сообщает Turkish Minute, пишет "Европейская правда".

Вертолёт модели R-44 упал в 10:02 утра на открытой местности в районе Синджан города Анкары по причинам, которые пока не установлены.

Полковник в отставке Яса Озден Баккал, пилот-инструктор, скончался после доставки в больницу. Майор Билгехан Куртоглу, офицер турецких ВВС, проходивший подготовку на пилота, остается в медицинском учреждении.

После поступления сообщений об аварии на место происшествия были направлены бригады скорой медицинской помощи, пожарных и служб безопасности. Место аварии было оцеплено, и следователи приступили к осмотру места происшествия.

Министр юстиции Акин Гюрлек сообщил, что Главная прокуратура Западной Анкары начала судебное расследование обстоятельств инцидента. К делу были привлечены два прокурора под руководством заместителя главного прокурора.

Прокуратура поручила провести осмотр места происшествия и поручила группе экспертов по авиационным авариям подготовить отчет о причинах и обстоятельствах аварии.

Администрация губернатора сообщила, что соответствующие органы продолжают технические экспертизы, чтобы выяснить, почему вертолет потерпел крушение.

Напомним, 25 июня в варшавском аэропорту Бемово во время приземления разбился небольшой самолёт.

3 июня в Великобритании вертолёт Королевского флота разбился в поле в графстве Девон. В аварии погибли трое военнослужащих.