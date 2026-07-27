Рядом с аэропортом Бордо эвакуировали гостиничную зону из-за лесных пожаров

Аэропорт Бордо-Мериньяк во Франции эвакуировал людей из гостиничной зоны из-за масштабных лесных пожаров в окрестностях.

Об этом пишет Sky News, передает "Европейская правда".

Администрация аэропорта сообщила, что эвакуация проводится в соответствии с решением префектуры Жиронда.

Поскольку терминалы ночью закрыты, администрация отметила, что не может обеспечить размещение, и посоветовала путешественникам искать жилье за пределами эвакуированных зон или в районе выставочного центра "Parc des Expositions".

Аэропорт, в свою очередь, продолжает выполнять авиарейсы, несмотря на пожары.

Французские власти сообщили в воскресенье, 26 июля, что 220 000 человек были эвакуированы из района крупного лесного пожара, бушующего на юго-западе страны и в настоящее время угрожающего городу Бордо.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж обратился с просьбой об активации Механизма гражданской защиты Европейского Союза в связи с пожарами, охватившими страну.

Лесные пожары продолжаются также в Испании. 24 июля из-за пожаров вокруг Мадрида в регионе объявили чрезвычайное положение.