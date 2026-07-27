Біля аеропорту Бордо евакуювали готельну зону через лісові пожежі

Аеропорт Бордо-Мериньяк у Франції евакуював людей із готельної зони через масивні лісові пожежі навколо.

Про це пише Sky News, передає "Європейська правда".

Адміністрація аеропорту повідомила, що евакуація проводиться відповідно до рішення префектури Жиронда.

Оскільки термінали вночі закриті, адміністрація зазначила, що не може забезпечити розміщення, і порадила мандрівникам шукати житло за межами евакуйованих зон або в районі виставкового центру "Parc des Expositions".

Аеропорт, своєю чергою, продовжує виконувати авіарейси, попри пожежі.

Французькі органи влади повідомили в неділю, 26 липня, що 220 000 людей було евакуйовано з району великої лісової пожежі, яка вирує на південному заході країни й зараз загрожує місту Бордо.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Париж звернувся з проханням про активацію Механізму цивільного захисту Європейського Союзу внаслідок пожеж, які охопили країну.

Лісові пожежі тривають також в Іспанії. 24 липня через пожежі довкола Мадрида у регіоні оголосили надзвичайний стан.