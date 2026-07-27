Мерц сменит ещё одного министра в рамках масштабных перестановок в правительстве

В Германии Штеффен Бильгер будет назначен новым министром транспорта Германии вместо Патрика Шнидера, который ранее попросил канцлера Фридриха Мерца освободить его от должности на фоне масштабных перестановок в правительстве.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.

47-летний Бильгер обладает соответствующим опытом. С марта 2018 года по декабрь 2021 года этот представитель консерваторов занимал должность парламентского государственного секретаря в министерстве транспорта.

Как член Христианско-демократического союза (ХДС) Мерца, Билгер с мая 2025 года занимал ключевую должность первого парламентского секретаря фракции ХДС/ХСС в Бундестаге. Билгер также входил в состав комитета Бундестага по вопросам транспорта.

Шнидер, по всей видимости, должен был быть уволен в рамках масштабных перестановок в правительстве Мерца, поэтому он сам попросил об увольнении ранее в воскресенье.

"Этим шагом я делаю необходимые выводы из событий последних дней и в то же время стремлюсь положить конец недостойной ситуации, которая делает невозможным выполнение необходимой, объективной работы", – заявил политик в комментарии для dpa.

Правительство Мерца в последние дни переживает кадровые изменения после того, как Йенс Шпан был вынужден уйти в отставку с поста главы фракции из-за скандала, связанного с тем, что он воспользовался услугами суррогатной матери в США.

Эта отставка повлекла за собой ряд кадровых перестановок в министерстве: соратник Мерца Торстен Фрай, бывший глава канцелярии, сменил Шпана, а его место заняла министр здравоохранения Нина Варкен.

Как сообщается, канцлер планировал назначить экономического эксперта ХДС Фрица Гюнцлера на пост министра транспорта, но тот неожиданно отказался от этой должности.

Обозреватели отмечают, что Мерц воспользовался отставкой Шпана и провел перестановки, чтобы улучшить положение своего крайне непопулярного правительства накануне региональных выборов осенью, на которых ультраправая партия "Альтернатива для Германии" может получить своего первого земельного премьер-министра.

Опросы в Германии подтверждают, что "Альтернатива для Германии" остаётся самой популярной партией на федеральном уровне и продолжает опережать правящий блок.